Vémola odráží pochybnosti: Kincla zbiju a tím tuhle kapitolu uzavřu

Na odvetu Patrik Kincl vs. Karlos Vémola mělo původně dojít 30. prosince 2022. Ale druhý jmenovaný skončil několik týdnů před zápasem v nemocnici s těžkým zánětem. Dlouho nebylo jisté, kdy a zda vůbec na odvetu dojde. Před týdnem však organizace Oktagon MMA oznámila, že odveta proběhne 20. května v O2 areně. Čekalo se tak, že před sebou mají oba stejnou metu. V úterý však na fanoušky vyskočila nová informace: Vémola vstoupí do klece už 15. dubna na turnaji v Liberci. Tahle novinka nepotěšila Kincla. „To bylo žvástů o tom, jak mám ten titul půjčenej. Jak si pro něj hned dojde,“ pochybuje šampion střední váhy, že se střet uskuteční. „Když mi Oktagon o tomhle zápase řekl, tak jsem zrovna neskákal radostí… Vejmluva ať si klidně utíká dál a odveta proběhne až u soudu.“ Terminátor ale slibuje, že velká bitva v O2 areně bude.

Proč jste se rozhodl jít do zápasu ještě před dlouho očekávanou odvetou s Patrikem Kinclem?

„Rozumím tomu, že někteří fanoušci tento krok nechápou. Ale kdo MMA sleduje delší dobu a zná mě, ví, že to rozhodně není poprvé ani naposled, co podobný krok dělám. Je to z toho důvodu, že ten zápas rozhodně nepodceňuju a měl jsem opravdu vážný zdravotní problémy. Podobně jsem v minulosti postupoval například před velkým duelem s Petrem Ondrušem. Tehdy jsem byl po operaci krční páteře, a nechtěl jsem jít prostě do souboje těsně po takhle závažné operaci. Předtím jsem si proto dal zápas právě v Liberci, abych si ověřil, že jsem zdravotně stoprocentně v pořádku. Věřím, že historie se akorát opakuje a jsem, dá se říct, trošku pověrčivej. Když mám za sebou vážnej zdravotní problém, nechci jít hned zčistajasna do supertěžkýho zápasu.“

Takže to nebyl nápad promotérů, ale váš.

„Ano. A Ondra Novotný (český šéf Oktagonu) mě zná a ví, že to takhle mám dlouhý roky a MMA rozumí. Vůbec se proto nepřel, jestli jo, nebo ne. Ví, že jsem zvyklej takhle pracovat. Ještě mi vyšli vstříc s tím, že to bude v domluvené váze a nebudu muset dvakrát za sebou shazovat takovouhle mordu. Ono se jim to i hodí, protože soupeř, který se rýsuje, několikrát nenavážil. Takže váha bude vyhovovat nám oběma.“

Ale přece jen to může ohrozit odvetu s Patrikem Kinclem. Není to moc velké riziko?

„Ohrozit odvetu může každý den na tréninku. Právě proto, abych se cítil stoprocentně připravenej, tak chci tenhle souboj, než bude ten s Kinclem.“

Jméno příštího soupeře tedy znáte, ale patrně to ještě nemůžete říct, je to tak?

„Znám. Ale pořád jsou ve hře dvě jména. Rozhodnutí nechám na Oktagonu. Každopádně oba bojovníci jsou oukej. Myslím, že oba budou znamenat velký boom. Jenom u jednoho je trochu problém, že je to levák, takže bych to chtěl mít potvrzené od Oktagonu co nejdříve, protože na to budu muset sehnat sparingy.“

Co říkáte na reakci Kincla, který má pocit, že se budete chtít odvetě možná vyhnout?

„Tahle reakce a otázky lidí mě mrzí ze všeho nejvíc. Ukazuje to, jakej je pitomec a jak mu nejde o československý MMA. On moc dobře ví, že zranění v tomhle sportu jsou běžný. I náš nejlepší český zápasník, velkej šampion, Jirka Procházka se bohužel zranil. Nikdy ho nikdo nenařknul, že by se někomu chtěl vyhnout, nebo že se posral atd. Což Patrik Kincl dělá. Mně je úplně jedno, co o mně říká. Spíše mě mrzí, že haní samotný zápas.“

Jak to myslíte?

„On v podstatě říká lidem, nechoďte do O2 areny, nekupujte si lístky, protože Vémola tam nebude. On totiž Kincl nikoho moc nezajímá, takže ten zápas haní. To je něco jako… Abych to vysvětlil úplným laikům. Attila Végh se tři nebo čtyři roky vyhýbá našemu zápasu. Má k tomu své důvody, mně se to nemusí líbit, ale on už mě jednou porazil. Tak já přece nebudu chodit a říkat: Attila se tomu vyhýbá, je ze mě pos*anej, má ze mě strach. Vždyť každý normální člověk by mi řekl: Prosím tě, proč by z tebe měl mít strach, vždyť tě knockoutoval… A myslím, že každý pochopí, že nemám důvod, mít strach. To vůbec nemluvím o tom, že je to velkej fight pro Oktagon a že mám za něj dostat dvakrát víc peněz než za Attilu Végha. V podstatě se dá říct, že za Kincla budu mít dokonce trojnásobek oproti tomu, co jsem měl za první zápas s Attilou. Trojnásobný peníze za někoho, koho už jsem jednou porazil.“

Zajímavé.

„Attila Végh je mnohem kvalitnější, lepší zápasník a s ním chci zápasit, zatímco s Kinclem nechci?! Nedokážu logicky pochopit, že si tohle může někdo vůbec myslet. A mrzí mě to s ohledem na promo zápasu, protože si myslím, že to bude velký svátek pro československého fanouška MMA. Myslím, že Kincl dokázal několikrát, jak strašně ten zápas se mnou chce, protože nechal i Gamechangera (Tipsport Gamechanger – evropská pyramida velterové váhy). Všichni víme, že já ten zápas taky chci, aby už byl konec těmhle kecům. A on teď jako by říkal: Nechoďte do O2 areny, Vémola tam nebude. No je to prostě pitomec.“

Takže vaší odvetě v květnu podle vás nic nestojí v cestě?

„Přesně tak. Stát se může samozřejmě cokoliv. Ondra Novotný proto připravil náhradního kvalitního soupeře z UFC, kdyby se třeba Patrik zranil. Nebo já. Ten sport prostě takový je a Ondra, aby fanoušci o nic nepřišli, nachystal náhradního soupeře. To už se dlouho nedělo, že by byl dopředu domluvený náhradní soupeř, jak pro mě, tak pro Kincla. A můžu vám říct jedno, že když se Patrik zraní, tak rozhodně neudělám to, co udělal on fanouškům v prosinci. Já v O2 areně nastoupím a doufám, že proti Kinclovi. Když ne, tak prostě fanouškům neudělám tu prasečinu, co udělal on. A nebudu jim tvrdit, že ten zápas nebude, protože doufám, že se uskuteční.“

Dobře.

„Každopádně se nezačnu po třiceti letech v ringu bát nějaké malé tlusté sedmdesát sedmičky, kterou jsem už jednou porazil. Jestli někdo těmhle blábolům od Kincla věří, tak nevím, co na to říct.“

Patrik Kincl také znovu připomněl, že se uvidíte u soudu. V jakém je to stádiu?

„Vůbec nevím, to řeší moji právníci. Nechápu, co si tím chce dokazovat. Kam to až má zajít? On je prostě naprostej blázen, protože mě žaluje za to, že jsem řekl pravdu. Jsou to nějaký jeho zoufalý výkřiky, zoufalý pokusy. Asi devět z deseti právníků mi tvrdí, že Kincl nemá absolutně žádnou šanci uspět, ale bohužel to bude zase zdlouhavý a náročný tím, že se asi budu muset k líčením dostavovat a vídat ho tam, což rozhodně nechci. Já plánuju, že ho v O2 aréně zmlátím, bude to tak dva nula na zápasy a tím se tahle kapitola, doufám, uzavře.“