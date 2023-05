Šéf Oktagonu Novotný: Karlos musí trpět, ale Lelu vynechte!

Sobotní bitva vyvolala pořádný poprask! Jen málokdo očekával, že Karlos Vémola bude klec opouštět k nepoznání, navíc aniž by podal ruku svému soupeři Patriku Kinclovi. Jenže pár hodin po skončení bitvy ani samotní pořadatelé nevěděli, co přesně s Karlosem je. A navíc se na ně začaly valit tuny otázek, které se s časovým odstupem pokusil na sociálních sítích zodpovědět jeden z »otců Oktagonu« Ondřej Novotný. A zároveň se zastal Vémolovy ženy, kterou hejtři při útocích nevynechali...

„Skončilo to? Je hotovo? Bude třetí zápas? Dokáže se Karlos vrátit? Je to otázka peněz, zájmu… Je to ještě téma?“ vyjmenoval Novotný ve svém příspěvku dotazy, které se nejčastěji honí fanouškům MMA hlavou. „Na nic z toho teď nemám odpověď,“ přiznal Ondřej, podle kterého se jedná o výjimečný večer, týden, rok a v podstatě celých 5 let.

Pomotér Oktagonu také poděkoval oběma bijcům a jejich rodinám, kteří podle něj dali do sobotního večera naprosto vše, což byl důvod, proč měla celá akce obrovské grády. „Díky tomu, jací oba jsou v dobrém i zlém, to byl nejdiskutovanějši zápas historie,“ míní Novotný. „Jak řekl Patrik na tiskovce. Nakonec to je, a pořád by měl být, hlavně sport. Patrik je vítěz a Karlos poražený. Patrik si může užívat a Karlos musí trpět,“ poskytl Ondřej svůj pohled na věc.

Vyjádřil se také k velmi diskutovanému »útěku« Vémoly ihned po duelu: „Po zápase, stejně jako s Atilou, zmizel a nedokázal mluvit, ale chtěl stejně jako tehdy přijít na tiskovku, jakmile se dá dohromady. Místo toho jej odvezli do nemocnice.“ Podle Novotného by lidé měli slavit, nebo naopak smutnit stejně, jako jejich favorit. „Klidně Karlosovi nadávejte a pište i nenávistné vzkazy, jsme ve hře, ve které jsme si na to všichni zvykli a víme, že je to už smutná součást hry, které se nevyhneme,“ tuší.

Zakladatel Oktagonu ale také upozornil na hranice, které v tomto směru existují. „Vynechme prosím rodiny. Tam je tlustá čára, která může udělat z toho velkého zážitku, ktery si chceme odnést, velké zklamání. Speciálně Karlosův osobní život je víceméně veřejný. Ano, vybral si to a jde s kůží na trh se vším dobrým i zlým, co to přináší. Ale myslím, že vše by mělo mít meze, a když jsem viděla některé reakce a osobní útoky na jeho ženu a tím pádem rodinu, tak to už je právě za tou čárou,“ upozornil.

„Tohle nikomu do života přinášet nechceme, zkuste si představit sebe v té situacia možná vám to pomůže něco takového nedělat. Raději pochvalte PAtrika a přiložte polínko na jeho vítěznou fanfáru,“ vyzval Novotný závěrem tuzemské fanoušky MMA.