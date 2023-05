Vémola promluvil: Už nechci hazard se zdravím. Moje kariéra neskončila!

Po prohře s Patrikem Kinclem zmizel z O2 areny a úplně se odmlčel. Nyní Karlos Vémola poprvé promluvil o prohře s dlouholetým rivalem, kterému neúspěšně chtěl vzít pás šampiona střední váhy Oktagonu, a odhalil další plány. Konec kariéry? Ještě ne, je třeba dodržet, co bylo domluveno, pak se uvidí. „Co bude dál, to se uvidí. Vše si ještě v klidu promyslím,“ píše Terminátor v obsáhlém prohlášení. „Patrik je šampionem, tak to prostě je. Pokud chcete šampiona porazit, musíte ho přejet nebo ukončit, a to se mně bohužel nepovedlo,“ přiznává.

Netají se zklamáním a odhaluje velkou změnu v další kariéře. Tak lze shrnout vyjádření Karlose Vémoly k prohranému zápasu s Patrikem Kinclem.

Celé znění jeho sdělení zde:

„Dlouho očekávaný zápas je za námi a nevyšel podle mých představ. I když dost lidí říkalo, že jsem to vyhrál, tak teď je to jedno, protože jsem to měl ukončit a nenechat nikoho na pochybách.

Do pátýho kola jsem šel s tím, že vedu. Kdybych věděl, že to tak není, nastoupil bych do posledního kola jinak a klidně bych riskoval i to, že se nechám knockoutovat… Patrik je šampionem, tak to prostě je. Pokud chcete šampiona porazit, musíte ho přejet nebo ukončit, a to se mně bohužel nepovedlo.

To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84, už opakovat nebudu, takže do týhle váhy se vracet nechci. Žádný další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci, a moje tělo už to prostě nedává, to je fakt.

Mrzí mě, že jsem nedorazil na pozápasovou tiskovku, ale bohužel to moje oči v zápase dost odnesly a musel jsem rovnou do nemocnice na vyšetření. Kdo mě zná, tak ví, že respektuji soupeře a dokážu i po prohře plnit své povinnosti, ale zdraví bylo přednější.

Teď mám čas dát se dohromady. Moje kariéra ale ještě neskončila. Mám s Oktagonem už domluvené zápasy a ty určitě dodržím, jsem přece jenom šampionem polotěžký váhy. Co bude dál, to se uvidí. Vše si ještě v klidu promyslím.

Víc to okomentuji brzy v pořadu Fight Cast, kam jsem přijal pozvání. Do té doby si ale chci trochu odpočinout a věnovat se rodině, na kterou jsem v poslední době neměl kvůli přípravě na zápas čas. Rodina je prostě na prvním místě. Tak mi zkuste dopřát trochu klidu.

Ještě jednou děkuji všem za podporu, zejména VŠEM partnerům, kteří při mně stojí v dobrém i zlém. Vážím si toho.“