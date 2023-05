Kincl ukázal, co se dělo v šatně: Pět let! A on to neviděl. Ale i uznání Vémolovi

Silovčička, sypačka, stabilita, zádíčka... O čem je řeč? To se dozvíte v novém vlogu krále Oktagonu. Patrik Kincl rozjel před druhým zápasem s Karlosem Vémolou pro fanoušky cennou novinku. Ve videích na YouTube dává nahlédnout do zákulisí života bojovníka.

V novém dílu odhalil, co se dělo v šatně v O2 areně před fatálním duelem na turnaji Oktagon 42.

Diváci se tak dozvědí, jaká strategie se ještě pár hodin před turnajem rekapitulovala nebo s jakými problémy se šampion krátce před zápasem potýkal.

„Nastaly další komplikace. Patrik dostával křeče do lýtek, tím se mu znepříjemnilo celé rozcvičování,“ zaznělo ve videu.

Jak manželka vítězného šampiona prožívala zápas a co říkala na podporu fanoušků? Video se připravuje ...

Kincl měl ale zajištěnou perfektní podporu celého týmu, hodnotné rady mu uděloval například zkušený trenér postoje Dušan Macák. „Průběžně to protahuj. Taková mírně intenzivní poloha, ale ne dlouhá,“ radil například kouč.

„To je ono, do p**i, musí to bejt bez emocí,“ nabádal sám sebe Kincl v šatně. „Nesmí to bejt za každou cenu. Uvolnění!“

Po bodovém vítězství už vládla v šatně úplně jiná nálada. „Je to tam! Je to tam!“ řval nadšeně celý tým.

„Pět let! Pět let!“ opakoval šampion. „A on to nakonec ani neviděl.“

Kincl taky v šatně promluvil o průběhu boje. „Když mě hodil, tak ty pozice... To se mu musí nechat, v tom jsem cejtil, že má páru. Ale na klinči u stěny ne. Kdybych tam na chvíli zůstal... Víš, že kdybych se hned nezvedal, bylo by to v p**i,“ uznal kvality soupeře.