Karlos po porážce nestihl utéct zadem: Ulička hanby, pokřiky a kolize s fanoušky

Pro Karlose Vémolu sobotní zápas s Patrikem Kinclem nedopadl ani trochu dobře. Mlácení u pletiva sice pro oko diváka bylo místy dost nezáživné, ale konečný pohled na obličej poraženého bojovníka působil dost děsivě. Trpká prohra a bolest ale nebylo to jediné, co musel Vémola po bitvě s Kinclem snést...

„V okamžiku kdy bez podání ruky vítězi zmizel Karlos do šatny vyběhla Lela za ním ho utěšovat. Bylo na ní vidět, že je zdrcená a stále nechápe, co se právě stalo. Při odchodu z O2 Arény pak všichni kráčeli k autu, mlčky jak spráskaní psi,“ popsal z místa fotoreportér Blesku.

Ulička hanby

V ten moment muselo být pro Vemolu nejhorší, že nemohl utéct zadem, ale musel ke svému vozu přes odcházející diváky. Ti často posilněni alkoholem mu to dali patřičně najevo, komu fandili.

Oktagon 43 SESTŘIH: Kincl vs. Vémola. „Inspektor“ obhájil pás šampiona Video se připravuje ...

„Kincl je král! Karlosi, byla to nuda!,“ i to si musel bijec mlčky vyslechnout. Bohužel jeho tým nasadil všemu korunu, když při odjezdu málem přejel hrstku fanoušků, která se snažila Terminátorovi ukázat, že za ním stále stojí. Možná však jen chtěli svého šéfa co nejrychleji odvézt do nemocnice, kam zamířili.