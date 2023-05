Jágr vzal svou Dominiku do svého pittsburského hnízdečka: Lásko, to je moje muzeum!

Vrátil se do svého pittsburského domu, který koupil v roce 1994 za 250 tisíc dolarů. Na místo, kde se kolem jídelního stolu honil s první láskou Ivou Kubelkovou (46). Teď tady Jaromír Jágr (51) provedl svoji milovanou Dominiku (28).

Za ta léta se tady nic nezměnilo. Stejný nábytek, stejné záclonky nad okny. „Mohl bych mít okázalejší palác, ale upřímně řečeno, nevidím důvod, proč bych měl bloudit prázdnými pokoji,“ vysvětlovala superstar v knize Má léta v Pittsburghu.

Už tenkrát si Jágr řekl, že místo je pro něj symbolické tak moc, že ho nikdy neprodá. „Na dálku barák opatruje jeho maminka Anička,“ řekl Blesku dlouholetý Jágrův přítel Luboš »Čužák« Rys. „Měla to tam ráda. Vždyť tam provařila celou tu dobu, co Jarda za Penguins hrál,“ dodal Čužák.

„Je to dům plný vzpomínek. Návštěvy se tam střídaly, pak jej Jaromír pronajímal českým hráčům. Petru Sýkorovi i dalším. Když tam byli trenér Hlinka, Straka, Hrdina, Beránek, Melichar, Šlégr, Lang, vždycky jsme si popovídali česky,“ vzpomínal Rys. „A s »Hlínou« hráli karetní hru lóra. On na to byl šikovnej. Vždycky nás obral. Moc mě mrzí, že jsem se tam už nemohl jet taky podívat,“ uzavřel hokejový poeta.

Jágrův »office«, sláva, kam se podíváš

Hlavní místností je kuchyň, dva obýváky, koupelna, ložnice a slavný »office«. Místnost, které vévodí stěna s cennými hokejovými artefakty. Tam Jaromír Jágr schraňuje svoji hokejovou identitu. „Snad to tam je všechno furt,“ přál si »Čužák« Rys. „Víte, na takové věci je Jarda trošku lajdák.“

Historie ve starém domě, co je to fax?

V baráku Jaromíra Jágra se zastavil čas. V kuchyni je pořád starý fax se zažloutlým papírem, z něhož možná majitel Washingtonu Capitals Ted Leonsis v létě 2001 posílal legendě návrhy smluv, kterými Čecha přiměl k velkému přestupu. Tehdy bylo Jaromírově nynější partnerce Dominice sedm! Takže na přístroj koukala jako zjara. „Ty neumíš poslat fax, nebo co?“ dobíral si ji ve vtipné scénce Jágr na Instagramu.