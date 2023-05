U nás slavit nebudou! Kadlec chce se Slováckem oddálit sparťanský titul

Spartě stačí bod a stane se mistrem. Jenže dnes na Slovácku (19:00, O2 TV) prý žádné oslavy nebudou. Proti je totiž i velký sparťan v dresu domácích Michal Kadlec (38)!

Ne že by snad stoper Slovácka nechtěl, aby se titul poprvé od roku 2014 vrátil na Letnou. „Ale ať si to kluci slaví doma v Praze. To jim i docela přeju, ovšem až po sobotním utkání s Plzní,“ culí se veterán.

Uškodit i pomoct

Plichta by přitom mohla pomoci jak Spartě, tak Slovácku. Kadlec o tom ale nechce ani slyšet, dnes prý bere jen tři body! „Udělat poslední krok nebývá lehké. My navíc máme motivaci jako hrom, chceme na čtvrté místo a rvát se až do konce o evropské poháry!“ burcuje 67násobný reprezentant. Jeho plán je jasný. „Poslední kolo hrajeme v Praze na Slavii. A to víte, fotbal nemá logiku. Třeba teď Spartě uškodíme a o víkendu jí pomůžeme,“ vyhlíží »Káca« báječnou ligovou zápletku s vysněným koncem.

Možná by se pak mohl objevit i na mistrovských oslavách, které sám v rudém dresu zažil dvakrát – byť už jde o hodně zaprášené vzpomínky z let 2005 a 2007. „Vždycky to byla jízda. A to doslova! Jízda na parníku po Vltavě,“ usmívá se Kadlec.