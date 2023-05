Strach o Kordovu dceru Jessicu: Bolestné rozhodnutí!

Prožívá opravdu těžké období. Nejstarší dcera Petra Kordy Jessica (30) by ráda naháněla na greenech svou mladší sestru Nelly (24), která je aktuálně světovou dvojkou. Honbu za dobrými výsledky jí ale velmi komplikuje zdraví.

Jessica se před rokem a půl vdala za svého dlouholetého přítele Johnyho. Pak se jí ale začaly na paty lepit zdravotní lapálie. "Poslední rok byl pro mě velkou výzvou, protože jsem bojovala se zraněním zad. Na radu mého lékaře a pod vedením mého fyzioterapeuta jsme doma podnikli nepočítaně hodin terapie, abychom dali moje tělo dohromady tak, aby bylo schopné soutěžit každý týden," napsala Jessica na své instragramu.

Tvrdý rehabilitační režim ale nepomohl. "Bohužel jsme se dostali do bodu, kdy se bolest nelepší, a já jsem nucena se odhlásit z dalších turnají. Jako sportovce mě strašně štve dělat to pořád dokola. Na radu svého lékařského týmu, jsem tedy udělala těžké rozhodnutí, že přestanu hrát, dokud má záda nebudou plně v pořádku," šokovala golfistka své fanoušky.

Stále ale doufá v návrat. Kdy? To není jasné. "V tuto chvíli nemáme žádný přesný rozvrh, ale pracuji s nejlepšími z nejlepších a soustředím se na to, abych se vrátila co nejdříve," uzavřela.