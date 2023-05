Zkrachovalý šampion Sýkora: Dluhy děsivě narostly!

Býval dobrým obchodníkem, ale spáchal mnoho podnikatelských hříchů… Dluhy hokejového mistra světa Michala Sýkory (49) se vyšplhaly na 260 milionů korun!

Někdejší obránce, který také odkroutil šest sezon v NHL, zahučel v byznysu ze zlatem. Jeho dvě společnosti skončily v konkurzu a vymanit se ze svých závazků zkusil Sýkora přes proces tzv. oddlužení. Zřejmě doufal, že poškození – mezi nimiž je mnoho jeho bývalých sportovních kamarádů jako kapitán hokejového nároďáku Červenka či brankář fotbalové reprezentace Vaclík – se o své pohledávky nepřihlásí. Jenže chyba lávky, udělali to takřka všichni!

(Ne)řádný hospodář

Hlavně to ale provedli také insolvenční správci dvou Sýkorových firem, které zkrachovaly. V jejich přihláškách (o astronomické výši 43 a 133 milionů) se totiž píše něco, co můž zlatého hocha dostat až do basy!

„Škoda společnosti vznikla v důsledku porušení povinnosti jednatele Michala Sýkory jednat s péčí řádného hospodáře,“ stojí v dokumentech. Dále je tam také exhokejistovi kladeno za vinu, že nevymáhal pohledávky a zcela bez důvodu je nechával promlčet!

»Ztracené« zlato

I kvůli tomu by teď měl Sýkora jako fyzická osoba vrátit 37 subjektům přes 260 milionů korun, na což ovšem evidentně nemá prostředky. Navíc stále nenašel kilogramy zlata, které se mu »vypařily« z trezoru! „Trestní oznámení je zcela namístě,“ sdělil Blesku po posledním soudním stání insolvenční správce Radim Janoušek. V krajním případě může Sýkorovi hrozit až 10 let kriminálu!