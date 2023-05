Florida píše historii. Proč je po 27 letech ve finále? Pochvala i pro GM

Florida Panthers si po 27 letech zahrají finále Stanley Cupu • FOTO: ČTK / AP / Frank Gunn

V sobotu to vypukne. Nejsledovanější série sezony, a sice finále Stanley Cupu. Východní konferenci v závěru play off NHL bude reprezentovat Florida, která prožívá až neuvěřitelný příběh. Do vyřazovacích bojů se totiž Panthers dostali až na poslední chvíli, aby v nich postupně vyřadili favority jako Boston, Toronto a Carolinu. Bude to stačit i na Las Vegas? V článku iSport.cz se podívejte kdo především má podíl na vynikající sezoně klubu ze Sunrise.