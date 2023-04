Po zkrachovalém hokejistovi Sýkorovi jde už i stát: O krok blíž base!

Začíná mu být pořádné horko. Do kauzy hokejového šampiona Michala Sýkory (49), jemuž zkrachoval byznys se zlatem a teď dluží přes 200 milionů korun, se už vložilo státní zastupitelství!

Pardubický odchovanec se po úspěšné kariéře, v níž válel také v NHL a s českým nároďákem se stal dvakrát mistrem světa, dal na dráhu byznysu. Zprvu výnosné investování do zlatých cihliček a šperků se ovšem proměnilo v noční můru. Po podnikání zůstala obří »sekera« a poškozených zákazníků, mezi něž patří mnoho Sýkorových sportovních parťáků, je hned několik stovek!

Sýkorovi se kromě byznysu rozpadlo také manželství, kvůli podivným půjčkám přišel o rodinný barák a do insolvenčního rejstříku uvedl, že je úplně švorc – prý nevlastní nic kromě zánovního auta a stroje na výrobu šperku. „Prohlašuji, že výše uvedený seznam majetku je správný a úplný,“ prohlásil.

Tři léta

Jenže zástupci věřitelů o pravosti Sýkorových tvrzení dost pochybují. Už jen proto, že se pořád nenašlo zlato v hodnotě desítek milionů korun, které měl mít hokejista v sejfu! „Pan Sýkora dělá zcela jistě obstrukce. Zatím mi od dlužníka nebyla poskytnuta potřebná součinnost,“ zlobil se po posledním soudním stání insolvenční správce Radim Janoušek.

Nově proto do řízení vstoupilo státní zastupitelství, což má jasný důvod – ochrana veřejného zájmu. Neznamená to tedy, že by už se Sýkorou bylo zahájeno trestní řízení, exhokejista se k tomu ale mílovými kroky blíží. Současně s tím byl totiž předvolán k soudu, kde pod hrozbou až tří let za mřížemi bude muset konečně pravdivě vysvětlit, kam se zlaté slitky poděly!

Ulil zlato i miliony?

Kromě »zmizelého« zlata se pátrá také po částce 5,6 milionů korun. Tu si měl dle názoru insolvenčního správce Sýkora ulít z firemního účtu v době, kdy už věděl, že jeho podnikání jde do kopru. „Dlužník úmyslně zkrátil uspokojení všech věřitelů, přičemž tento úmysl musel být žalovanému znám,“ stojí ve spisu. Sýkora to však dementuje. „Jde pouze o obecná a neurčitá tvrzení,“ vzkázal přes své právníky s tím, že chce vidět tvrdé důkazy.