Hvězdný fotbalista Brady: Myslí to se slovenskou kráskou opravdu vážně?

Na každém šprochu pravdy trochu. Tak nyní vypadá situace kolem legendárního hráče amerického fotbalu Toma Bradyho (45) a slovenské modelky Veroniky Rajekové (27). Velká obdivovatelka nejlepšího quarterbecka v historii přiznala, že ho miluje. A podle zámořských informací začal Brady hledat novou partnerku! Bude to právě půvabná blondýnka?

Začal sedminásobný vítěz Super Bowlu po rozvodu s Gisele Bündchenovou (42) opět randit? Podle webu Page Six to vypadá, že ano. „Celkem dost nakupuje a hodně chodí ven,“ prozradil nejmenovaný zdroj z Bradyho okolí pro zmiňovaný server ohledně návratu do milostného života. S kým se ale stýká, to neřekl.

Jako první se nabízí kráska pocházející ze Slovenska Veronika Rajeková, která může na budoucím členovi Síně slávy oči nechat. „Pokud se mě někdo zeptá, jestli Toma Bradyho miluju, tak ano, miluju ho,“ napsala na instagramu, kde ji sleduje téměř 4,5 milionu lidí, k sérii prosincových fotek z utkání Tampy, kde Brady ještě donedávna působil.

Někdejší finalistka slovenské Miss navíc nedávno pro španělský server Marca popsala, jaká je její představa ideálního muže. „Musí být vysoký a především gentleman,“ má jasno Veronika. „Muži musí být vysocí. Ideálně, aby měřili více než 190 centimetrů, protože jsem vysoká, a když mám podpatky, tak ještě vyšší.“

Tohle hraje Bradymu do karet. Měří totiž 1,93 metru a podle přístupu jeho exmanželky Gisele to bude i ukázkový gentleman. „Vždy jsem ho podporovala a podporovat budu. Pokud existuje osoba, které přeji jen to nejlepší, je to rozhodně Tom,“ přiblížila Bündchenová, jak to se sportovní hvězdou má po rozvodu. Dost možná najde Brady to nejlepší už brzy v náruči Veroniky. Nebo už našel?