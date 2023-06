Hrůzná smrt talentovaného fotbalisty Paula (†15): Zemřel po pozápasové rvačce

Německem otřásá brutální dohra víkendového zápasu mezi francouzským týmem Méty U17 a JFC Berlín. Po duelu ve frankfrtském Eckenheimu se na hřišti semlela rvačka, při které mladý Paul utrpěl vážná zranění, jimž v nemocnici podlehl.

Při rvačce, která se odehrála po nedělním zápase, byla šokující především brutalita, s jakou se francouzský hráč (16) do svého soupeře obul. Nejprve Němce udeřil oběma pěstmi do obličeje, shodil ho na zem a následně ho ještě praštil do břicha.

Paul se však i přesto ze země zvedl a z hriště odcházel. V ten moment se ale Francouz ještě rozběhl a zezadu kopl fotbalistu Berlína do hlavy. Následně z hrací plochy odešel.

Paula museli po rvačce resuscitovat a transportovali jej do nemocnice, kde lékaři zjistili život ohrožující zranění. Naživu jej udržovali pouze přístroje a v úterý chlapce lékaři definitivně prohlásili za mrtvého. Útočník mezitím putoval do vazby.

Podle vyjádření francouzského klubu útočník popírá, že by svého soka úmyslně zranil: „Na konci zápasu, který se odehrál v dobré náladě, došlo k nepochopitelné potyčce a mladý německý hráč byl ve vážném stavu hospitalizován. Německé úřady v současné době vyslýchají mladého hráče z FC Méty a popírá, že by fotbalistu úmyslně zranil.“

Německý klub na svém webu o celém incidentu informoval, ale dále se rozhodl situaci nekomentovat: „Z úcty k rodině a vzhledem k tomu, že se jedná o otevřený soudní proces, nebudeme k události vydávat žádná další veřejná prohlášení,“ stojí na internetových stránkách.