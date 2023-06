Součkův West Ham přiletěl do Prahy: Upršené vítání před luxusním hotelem!

Chybí jim poslední krok. Fotbalisté West Hamu se ve středu utkají proti Fiorentině o titul krále Evropské konferenční ligy. Letadlo s londýnským celkem, jehož dres oblékají Tomáš Souček (28) a Vladimír Coufal (30), přistálo v Praze večer s dvoudenním předstihem. Oba Češi budou mít o motivaci navíc postaráno vzhledem k tomu, že finále se odehraje v Edenu, kde jsou jako doma! V Praze mimo jiné platí oba za průvodce.

Zatažená obloha a k tomu všemu ještě déšť. Hráče celku West Ham United ,,přivítalo" v Praze typicky anglické počasí. Do hlavního města České republiky, která hostí teprve druhé finále Evropské konferenční ligy, přiletěli ,,Kladiváři" něco málo po sedmé hodině večer.

Následně Souček a spol. nastoupili do autobusu, který je dovezl až k luxusnímu hotelu Mandarin, u kterého na ně čekal dav fanoušků. Od příznivců se dočkali vřelého přivítání, které jim fotbalisté Premier League ochotně oplatili v podobě společných fotek.

A co na boj o prestižní trofej říká Coufal? „Jakmile jsme se dověděli, že se finále hraje v Praze, měli jsme sen dovést West Ham až sem. Chybí už jen třešnička na dortu – abychom to vyhráli,“ popsal. Ani mu nevadí, že byl logicky pasován do role znalce. Společně se Součkem si tak střihnou roli průvodců. „Na otázku, co je hezkého v Praze, jsem odpovídal asi stokrát, měl bych si to už nahrát a opakovat jako smyčku,“ usmál se.

„Zažíváme docela šrumec, ale to se dá vydržet, patří to asi k tomu, že jsme ve finále a to se koná v našem hlavním městě.“ Mimochodem, když měl doporučit tři místa, vyjmenoval Karlův most, Petřínskou rozhlednu a Staroměstské náměstí.