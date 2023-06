Co se dá dělat, musím do Edenu... Křetínský poprvé poruší svůj „zákaz“

Už je to devatenáct let. Dlouhých devatenáct let, co byznysmen Daniel Křetínský převzal fotbalovou Spartu. Příští rok oslaví kulaté jubileum a možná si přiťukne sklenkou burgundského, jako když klub kupoval. Teprve nyní ovšem zažije nečekanou premiéru: vůbec poprvé vstoupí na půdu věčného rivala Slavie v Edenu. „Měl jsem k tomu obrovskou mentální, morální výhradu,“ svěřil se redaktorům britských Sunday Times. Co ho přiměje k tomu, že poruší dosud skálopevně dodržovanou zásadu? Finále Konferenční ligy, v němž ve Vršovicích už ve středu (od 21.00) přivítají Fiorentinu a West Ham. Právě v něm čtvrtý nejbohatší Čech s majetkem kolem 119 miliard korun (podle magazínu Forbes) vlastní sedmadvacetiprocentní podíl.

Když v roce 2008 slávisté slavnostně otvírali na místě starého stadionu s dřevěnou tribunou zbrusu novou arénu, těšili se, jak smažou hendikep ve srovnání se Spartou a jejím hájemstvím na Letné. Přinést to mělo pěkných pár bodů v sezoně navíc, nejlíp včetně pražského derby. Jenže zatímco sparťanské mužstvo na druhý břeh vyráželo k nesmlouvavým bitvám, muselo se obejít bez přítomnosti svého prvního muže. Eden? Pro Křetínského spíš představa pekelného zážitku. Nechuť vydat se tam byla dokonce tak silná, že ji nezlomil ani žádný z koncertů, jež stadion hostil, nebo zápas české reprezentace.

Až nyní se Křetínský odhodlá a usedne do polstrované VIP sedačky. Nikoli však, aby sledoval utkání Sparty, ale West Hamu. Prozradil to v rozhovoru, které obvykle neposkytuje, a proto si v zahraničí vysloužil přezdívku Česká sfinga. Tentokrát udělal výjimku, ostatně na ostrovy podobně jako do Francie se se svým byznysem rozmáchl. Britská média zajímá hlavně kvůli podílu ve společnosti Royal Mail a řetězci supermarketů Sainsbury’s i dalším plánům.

Pokud jde o West Ham, spekulovalo se o tom, že by se mohl stát většinovým akcionářem. A tak samozřejmě v obsáhlém textu, který Křetínského cituje, přišla řeč i na to, proč „energetického magnáta z východní Evropy zajímá klub ve východním Londýně“. Křetínský na to reagoval pohotově a lakonicky. „Prostě miluju jeho barvy dresů,“ odpověděl se smíchem. Sunday Times při tom připomínají české fotbalisty, kteří za „Hammers“ nastupovali – od brankáře Luďka Mikloška, přes Tomáše Řepku a Radoslava Kováče, až po nynější legionáře Tomáše Součka a Vladimíra Coufala. „Tahle spřízněnost tu vždy byla,“ souhlasil Křetínský. „Pokud investujete do klubu, musíte takové emocionální spojení mít. Pokud ne, nikdy to nefunguje,“ upozornil.

Teď jde o to, jaké emoce si odveze ve středu před půlnocí z Edenu, když už se tam přece jen vypraví...