Skandál na Slovensku: Nadějné olympioničce (21) ukradli rodinný klenot!

Vypadalo to na běžný den v životě talentované bobistky Viktórii Čerňanské (21). Makačka na tréninku, masáž a…krádež cennosti, která má obrovskou citovou hodnotu?! Přesně tento scénář jako ze zlého snu si musela uprostřed týdne prožít slovenská olympionička, která přišla o klenot z rukou její babičky!

Co přesně zloději ze šatny Čerňanské ukradli? Fuč je peněženka s doklady, ve které byla i finanční hotovost. To ale účastnici zimních olympijských her 2022 mrzí nejméně. Mnohem bolestivější ztrátou je pro ni odcizení dvou prstenů ze žlutého zlata a jednoho z bílého. „Bylo v něm pět safírů a měla jsem ho od mé babičky. Jeho hodnota byla pro mě nevyčíslitelná,“ smutnila nadaná bobistka v rozhovoru pro web Šport24.sk.

Tím ale utrpení nekončí. Kromě peněženky, peněz a prstenů zmizel i symbol olympijských her. V posledních letech nosila rodačka z hlavního města Slovenska na krku řetízek z chirurgické oceli, na kterém byl přívěsek olympijských kruhů. „Bohužel jsem přišla i o něj. Je mi z toho všeho smutno, něco takového se mi v životě ještě nestalo,“ řekla Čerňanská. Stejně šokovaný je i její kouč Milan Jagnešák (53).

„Je politováníhodné, že se v dnešním světě dějí takové věci. Mrzí mě to kvůli Viki, protože vím, jak moc si těch věcí vážila,“ vyjádřil se čtyřnásobný účastník ZOH a pokračoval. „Byl bych rád, kdyby se našel někdo, kdo jí ty věci vrátí, aby měla srdíčko na místě a opět mohla trénovat s čistou hlavou,“ dodal na závěr.