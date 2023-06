Češi z West Hamu: Finále v Edenu je speciální, na Prahu se nás hodně ptají

Vynechme teď taškařice, které řeší zejména anglická strana ohledně stadionu pražské Slavie, který je podle ostrovních jazyků příliš malý na podobný zápas.

Fakt je ten, že pro všechny české aktéry utkání jde o stylový duel. Všichni totiž kopali za Slavii a v Edenu slavili v sešívaném dresu nejeden úspěch. Teď se vracejí, aby dokázali svůj fotbalový progres.

„Když jsme se dozvěděli, že se finále bude hrát v Edenu, tak jsme si řekli, že tam musíme být, že pro to uděláme všechno. Teď je to tady. Je to něco speciálního,“ řekl kapitán české reprezentace Tomáš Souček.

Praha se navíc v Anglii těší turistickému zájmu, jak přitakává český středopolař. „Spoluhráči i lidi z realizačního týmu se nás na Prahu hodně ptají. Mnozí mají Prahu spojenou s krátkodou dovolenou, kdy tam byli třeba na prodloužený víkend. Celkově se hodně zajímají o Prahu i o Eden samotný.“

„Máme toho hodně. Od chvíle, co jsme postoupili do finále, jsme odpovídali na otázku, co je dobrého v Praze, asi stokrát, takže by to chtělo možná nějaký nahrávací kazeťák,“ dodává v žertu Vladimír Coufal.

Oba čeští reprezentanti se shodli, že se jedná o největší zápas jejich kariér, byť se Slavií či v národním týmu odehráli řadu důležitých bitev, jsou si vědomi, že případným úspěchem se mohou zapsat do klubové historie svého současného zaměstnavatele. A že se to může podařit v Edenu? To je jen příjemná shoda okolností.

Jenže finále EKL je svátkem i pro „Fialky“ z Florencie. Jestli mají oba kluby něco podobného, je to už pořádná řádka let bez získané trofeje. Naposledy se Fiorentina radovala v roce 2001 ze zisku Italského poháru. Tenkrát byl u toho i jistý Tomáš Řepka.

Zajímavostí je, že se do finále Coppa Italia Fiorentina dostala i letos. Barák tak na svého krajana mohl navázat, ale proti byl Inter Milán, který finále zvládl lépe a po výhře 2:1 prodloužil fialové čekání, které může skončit 7. června, a hned triumfem na mezinárodním poli.

Hammers čekají na jakoukoliv trofej ještě déle. V roce 1980 je posledním velkým úspěchem zisk FA Cupu. V Edenu se tak bude posouvat jistojistě historie jednoho z finalistů výraznou stopou.