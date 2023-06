Fanoušci Kladivářů v Praze: Hrdina Knollsy, oběť rasistického útoku i šťastlivec s pivem

Finále Evropské konferenční ligy je konečně tady! Už dnes večer se v Edenu utkají týmy West Hamu United a Fiorentiny, což do Prahy přilákalo mnoho tuzemských i zahraničních příznivců dobrého fotbalu. Jací fanoušci nejvíce zaujali?

Dnes již legendární fanoušek Chris Knoll alias Knollsy dorazil do Prahy, aby opět podpořil klub svého srdce. Dostal darem vstupenku od vedení West Ham United na večerní finále Evropské konferenční ligy poté, co se postavil celé skupině hooligans AZ Alkmaar při venkovním semifinálovém zápase. Před výtržníky v kuklách hrdinně ubránil jeden z přístupů do sektoru, kde zápas sledovaly rodiny Kladivářů. Za svou odvahu sklidil ohromné ovace na sociálních sítích, videa jeho počínání se staly mezinárodní senzací.

Tento tvrďák však přiznal, že když mu byl udělen lístek, měl prý slzy na krajíčku. Anděl z Alkmaru, jak se mu rovněž přezdívá, odmítá statut celebrity, neboť chce být pouze „obyčejným fotbalovým fandou“. Přesto když otec čtyř dětí vystupoval z vlaku, přivítal ho hlouček obdivovatelů i novinářů, které pochopitelně zajímali jeho aktuální pocity. „Tak jsem tady a je to neuvěřitelné!“, zněla jeho prvotní slova po příjezdu do Prahy.

„Doufám, že tady nebudou žádné potíže, abych to nemusel řešit znovu“, dodal Knollsy s úsměvem na rtech. „Chci, aby se fanoušci skvěle bavili, aby to všechno bylo poklidné a abychom si zítra večer odvezli trofej domů.“, neskrýval svůj klubismus.

„Celý život jsem fandil West Hamu. Když mi bylo osm nebo devět let, býval jsem napadán zejména fanoušky Chelsea. Vím tedy, jak špatné je fotbalové chuligánství, a vůbec to neschvaluji.“, líčil s o dost vážnějším tónem v hlase. Rovněž popsal své pohnutky při onom obranářském chování: „Byly tam ženy a děti, mohly být v ohrožení. Jednal jsem pouze instinktivně. Měl jsem pocit, že už předtím bylo ve vzduchu něco špatného.“.

Oběť rasismu

V roce 2007 se stal obětí brutálního útoku mačetou John Payne, příznivec Kladivářů. Tři viníci asijského původu byli bezprostředně poté uvězněni v Old Bailey za pokus o vraždu, která navíc měla rasistický podtext. Při tomto napadení utrpěl Payne poranění mozku a dodnes má doživotní následky. Je v invalidním důchodu a mívá těžké záchvaty. Na zadní straně jeho lebky lze od útoku také vypozorovat obrovskou jizvu.

I přesto přijel do Prahy podpořit svůj milovaný klub. Jenom během cesty utrpěl hned tři záchvaty – na letišti v Amsterdamu před odletem, v Ruzyni po příletu a následně i po ubytování v hotelu. Zdá se, že je Payne velice oddaným fanouškem, kterého jen tak nic nezastaví.

„Tohle finále jsem si nemohl za žádnou cenu nechat ujít! West Ham nebyl v evropském finále od roku 1976, takže tohle by mohla být moje jediná šance. Měl jsem tři záchvaty během 24 hodin a můj zdravotní stav není dobrý.“, nechal se slyšet pan Payne.

Včera večer šel se svými kamarády popíjet do víru velkoměsta, jako by se ani nechumelilo. Jeho přítel Neil Whitbread ale o něj měl velké starosti: „Bylo to pro něj docela traumatické. Celou noc jsem seděl, abych na něj dával pozor. Je to dobrý chlap a je velmi důležitou součástí fanouškovské komunity West Hamu. Všichni jsme rádi, že je tady a rádi na něj dohlížíme.“.

Věrný fanoušek na dotazy, zdali je jeho počínání vůbec bezpečné, reagoval přibližně takto: „Dávám si jen jedno nebo dvě piva a pak se uklidním. Ale moji kamarádi se o mě starají, takže všechno vypadá v pořádku.“.

V Praze už jsou i fanoušci West Hamu • Foto Reuters

Šťastlivec s plechovkou piva

Ne každý fanoušek Kladivářů proslul díky rvačkám a jiným potyčkám. Jeden z příznivců londýnského klubu, Matt Groombridge, totiž cestuje po Evropě kvůli netradiční hře. V takzvaném “celebrity bingo“ jde o pozoruhodných fanoušků v místech zápasů, které žádá o selfii či společné video.

Matt nedávno zveřejnil svůj dosavadní „seznam úlovků“, který zahrnuje takové osobnosti, jako je například Helen Mirrenová, Keira Knightleyová, John Cleese, Danny Dyer, Russell Brand nebo Barack Obama, bývalý prezident Spojených států. Občas se mu zadařilo tak, že se přímo setkal s nějakou hráčskou legendou “Hammers”, jmenovitě šlo například o Andyho Carrolla, Joea Colea či o Tomáše Řepku. Nyní odcestoval do Prahy, aby sledoval, jak West Ham soutěží o svou první evropskou trofej od roku 1965.

Při zdejším pobytu se mu povedl skutečně husarský kousek, na který jen tak nezapomene. Matt si šel zaběhat po městě a když si to štrádoval s plechovkou plzeňského ležáku po Náplavce u Palackého mostu, narazil na Marka Noblea, bývalého kapitána West Hamu. Využil příležitosti a chvíli si se svým hrdinou zaběhal. U toho nezapomněl natáčet, video zveřejnil na svém Twitteru a slavil nevídaný úspech.

Do našeho hlavního města přijely nejenom masy příznivců z Anglie a Itálie, ale i z dalších zemí. Mnoho fanoušků se na stadion v Edenu nemá šanci dostat i kvůli nižší kapacitě, proto byly zřízeny dvě fanzóny s bohatým doprovodným programem pro oba tábory, kde mohou lidé sledovat finálový zápas na velkoplošných obrazovkách. Pro příznivce West Hamu je vymezen areál na Letenské pláni, fanoušci italského klubu se mohou shromažďovat ve fanzóně na Výstavišti.

Kdo nakonec ovládne tento duel a zvedne nad hlavu trofej pro vítěze Evropské konferenční ligy 2023? To zjistíme dnes chvíli před půlnocí.