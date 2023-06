Moyes o Češích: Dělali jsme si z toho legraci. Jsem za ně rád, důležití hráči

Jste před velkým zápasem nervózní?

„Je skvělé tady před vámi sedět, být v evropském finále. Ať jste zkušený trenér, nebo naopak velmi mladý, jde o jeden z vrcholů kariéry, na jaký můžete dosáhnout. Vždycky říkám, že nejlepší roky mám ještě před sebou, ale tenhle okamžik si opravdu užívám.“

Poslední zápas jste hráli před deseti dny. Jak jste se na finále od té doby chystali?

„Je potřeba také regenerovat. Byli jsme na tři dny v Portugalsku, trénovali, ale bylo to hodně relaxační. V sezoně jsme odehráli nějakých 56 zápasů, rok předtím asi 63. Snad to hráči nepodcenili, desetidenní pauza nebude znát a na finále budeme v dobré formě.“

Čím chcete vyzrát na Fiorentinu?

„To vám přesně neřeknu. Ale řeknu vám jednu věc. Fiorentina na mě udělala skvělý dojem, především po světovém šampionátu se hodně zvedli. Už jedno finále hráli (prohráli s Interem v domácím poháru), jejich trenér odvedl za krátkou dobu pořádný kus práce. Každý italský soupeř je vždycky těžký a máme k němu respekt.“

Co znamená finále pro Vladimíra Coufala a Tomáše Součka, kteří hrají na domácím stadionu Slavie?

„Oba k nám ze Slavie přišli, stále mají vztah ke městu i bývalému klubu. Dělali jsme si z toho legraci, ale vím, že je pro ně finále velice důležité. Jsem za ně moc rád, jsou to skvělí hráči. Poslední dva, tři roky hráli výborně a jsou velice důležitou součástí týmu.“

Jednu dobu jste byl trenérsky téměř odepsaný. Berete postup do finále jako odplatu těm, co vám nevěřili?

„Takhle se na to nedívám. Mám za sebou dobrou kariéru, trénuju zhruba od 35 let, mám za sebou možná 600 zápasů v Premier League. Zažil jsem vypjaté zápasy, ale tohle je jeden z největších okamžiků kariéry. Ale to by bylo pro jakéhokoliv trenéra. Když trénuji tak dlouho, znamená to, že něco dělám dobře. Vydržet tak dlouho není nic snadného, mladí trenéři na mém příkladu mohou vidět, že to lze dokázat.“

Váš kapitán Declan Rice hraje možná poslední zápas za West Ham, mluví se o jeho letním přestupu. Je pro něj zápas hodně speciální?

„Neomezoval bych to jen na Declana. Celý West Ham si uvědomuje, co pro nás znamená být v evropském finále. Většina odborníků nám nevěřila, že dojdeme až sem. Už před rokem jsme byli blízko (West Ham vypadl v semifinále Evropské ligy), teď je před námi další krok. Jde o velký úspěch. Není snadné hrát Premier League a zároveň konkurenceschopně evropské poháry. Nám se to povedlo.“

Uvědomujete si, že v případě výhry se můžete stát legendou West Hamu?

„Takhle nepřemýšlím. Mám velké štěstí a privilegium, že jsem se mohl stát trenérem, dostat se v kariéře takhle daleko a dojít až do finále. Ale nemám v hlavě, že bych se stal legendou. Snažím se připravit co nejlepší tým, tím chci být známý.“