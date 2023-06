Česká bitva o milovaný Eden, za lístek desetitisíce. Barák spíš z lavičky

Zápas podobného rozměru Praha dlouho neuvidí. Kdo ví, jestli vůbec někdy. Finále Konferenční ligy stáčí zájem na českou metropoli. Pro domácí fanoušky navíc s mimořádným nábojem. Fiorentina vs. West Ham, Antonín Barák vs. Vladimír Coufal a Tomáš Souček. Hráči, jejichž vztahy se skloňují v souvislosti s atmosférou v reprezentačním týmu, soupeří o evropskou „trojku“ mezi poháry. „Spojují se týmy, které miluji,“ prohlásil den před výkopem Souček, kapitán nároďáku a opora anglického celku.

Plakáty lákající na velké finále už více než týden visí téměř po celé Praze. Kolem Edenu vypukly policejní manévry, místní nadávají na dopravní uzavírky a komplikace s parkováním. Pár dní diskomfortu snad přebije fotbalový zážitek, jaký na české půdě zase dlouho nebude.

„Když jsme před rokem zjistili, že finále Konferenční ligy se bude hrát v Praze, bylo to pro mě něco speciálního. Hned jsem burcoval spoluhráče, že to musíme zvládnout. Splnili jsme velký úkol, teď jsem tady v Edenu. Spojují se mi dva týmy, které miluju. Existuje šance tady zvednout trofej, udělám pro to všechno,“ slíbil český záložník West Hamu Tomáš Souček.

Pravděpodobně nebude chybět v základní sestavě, stejně jako kolega z obrany Vladimír Coufal. „Trošku si z nich děláme legraci, ale vím, že pro ně je finále velice důležité. Jsem za ně moc rád, jsou to skvělí hráči a velice důležití členové týmu,“ chválil české duo trenér „kladivářů“ David Moyes.

Den před utkáním přinesli Petr Fousek spolu s Tomášem Ujfalušim, vítězem Evropské ligy ze sezony 2009/10 v barvách Atlétika Madrid, krásnou trofej na dohled Rudolfina v centru Prahy. Fanoušci se s ní mohou fotit ještě ve středu, v den utkání, k dispozici bude od 10 do 18 hodin.

Do Prahy se chystají z Anglie i Itálie spousty příznivců. Oba kluby mají k dispozici zhruba pět tisíc vstupenek, zbytek z osmnáctitisícové kapacity šel do volného prodeje a pro potřeby UEFA. Tisíce fanoušků obou klubů cestují do Česka bez lístků. Ještě den před výkopem se daly sehnat na internetových aukčních serverech, ale za ohromné peníze. Poslední se prodávaly v úterý večer za částky okolo 35 000 korun. Připraveny jsou fanzóny na Letné a v Holešovicích.

„Tohle finále znamená pro Česko obrovský úspěch, je to nejsilnější moment pro český fotbal v letošním roce. Je to maximum, co jsme vzhledem k infrastruktuře, kterou naše země má, mohli z oblasti finále pohárů do této země přivést. Je to propagace Prahy, Česka, českého fotbalu. Je to famózní záležitost,“ zdůraznil předseda FAČR Fousek.

Na kopci na Strahově se na velký zápas před úterním obědem chystal West Ham. Zatímco italská strana odtrénovala v domácím zázemí a až po obědě cestovala do Prahy, anglický celek dorazil už v pondělí večer, dva dny před výkopem.

Na Strahově uspořádal klub otevřený trénink pro akreditovaná média. Místo běžné patnáctiminutovky bylo možné sledovat téměř hodinu ostré přípravy na velké finále. West Ham přivezl typické anglické deštivé počasí, ale ani to hráčům náladu nekazilo.

Pohár pro vítěze Konferenční ligy v Praze. Ujfaluši drží palce "fialkám" Video se připravuje ...

Nerozlučnou dvojku celou dobu tvořili Coufal se Součkem. Při intenzivní hře na menším prostoru vypadali velice dobře. Oba vstřelili branku, reprezentační kapitán dominoval při kombinacích a rozesmál své parťáky, když v rychlém sledu spálil tři velké šance.

Všichni se koncentrují na hlavní úkol, dovézt do Londýna kýženou trofej. West Ham vyhrál naposledy v roce 1980 FA Cup, konkurent z Florencie slavil domácí pohár v roce 2001. Na evropské scéně vyhráli oba soupeři Pohár vítězů pohárů v šedesátých letech, což je dávná historie.

V italských barvách přicestoval do Prahy také Antonín Barák. V posledních dnech velmi skloňované jméno především kvůli jeho opomenutí z nominace národního týmu na červnovou kvalifikaci s Faerskými ostrovy. Jedním z důvodů měla být i kritika dvojice reprezentantů z West Hamu. Na rozbor nešťastného problému den před finále prostor nebyl.

Barákův start byl nejistý i kvůli zdravotním problémům, zvýšená teplota jej v pátek nepustila do závěrečného ligového zápasu proti Sassuolu. Před odletem ale už trénoval naplno a je připravený zasáhnout do hry. Pravděpodobně půjde do utkání z lavičky.