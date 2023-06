Messi si plácl s Beckhamem: Proč odmítl Araby i Barcelonu?

Letní románek fotbalisty Lionela Messiho (35): Táta mu dohazoval »bejvalku«. Šeherezáda ze Saúdské Arábie mu pletla hlavu bohatstvím. Ale Argentinec zahořel láskou k Interu Miami!

Kapitán loňských mistrů světa se po konci v Paříži trochu překvapivě vydává za velkou louži a vyzkouší si MLS. Messiho nový klub je přitom teprve od roku 2018 hračkou bývalého anglického reprezentanta Davida Beckhama (48).

Promiň, tati!

Otec argentinské modly Jorge, který pracuje zároveň jako útočníkův agent, přitom jednal o návratu sedminásobného držitele Zlatého míče do Barcelony. „Byl bych rád,“ doufal pan Messi, že stará láska nerezaví. Jenže katalánský oddíl si kvůli děravým kapsám nemohl dovolit »věno«. Saúdskoarabský al-Hilál naopak šustil před Leem 8,5 miliardy korun ročně. „Počkejte rok,“ odmítl argentinský šampion i kvůli manželce Antonelle, která se prý tak úplně nesžila s muslimskými tradicemi. Ale slunné pláže v USA? „Tak to teda beru, šéfe!“ slyšel Beckham.

Něco si kup

Messi si navíc nenabrnkl žádnou chudou nevěstu. Podle zdrojů The Athletic na jeho smlouvu přispějí firmy Apple (ta má s MLS desetiletý kontrakt na 55 mld. Kč!) a tradiční sponzor Adidas. Argentinec si navíc údajně bude moct koupit podíl v některém ze zámořských klubů, podobně jako Beckham po konci v LA Galaxy. „Davide, třeba mi jednou dáš prsten,“ vysnil si Leo další titul. No, a je to...

Nešlo o peníze

„Pokud bych zůstal v Evropě, šel bych jen do Barcelony," přiznal Messi. A nabídka z Arábie? "Nešlo mi o peníze, jinak bych na ni kývl. "Řekl také, že v PSG nebyl šťastný. „Ty dva roky jsem nebyl šťastný, nelíbilo se mi tam. A podepisovalo se to na mém rodinném životě. Nemohl jsem doprovázet děti do školy, jako když jsem byl v Barceloně. Tolik jsem si je neužil," uvedl Messi s tím, že nyní bude mít rodina přednost.