Messi odmítnul Araby i návrat do Barcelony: Půjdu do Interu Miami

Žádná další konfrontace s CR7 v Saúdské Arábii, žádný otcem naznačovaný comeback do Barcelony. Lionel Messi (35) podle BBC či španělského listu Marca míří po konci angažmá v Paris SG do Interu Miami. Klubu MLS, jehož spolumajitelem je bývalá anglická hvězda David Beckham. Sám kapitán mistrů světa to potvrdil ve středu večer.

„Rozhodl jsem se, že půjdu do Miami. Ještě to nemám na sto procent uzavřené, nějaké věci chybí, ale rozhodl jsem se jít dál. Chtěl jsem opustit Evropu, dostat se z centra pozornosti a víc myslet na rodinu,“ řekl 35letý Lionel Messi o působišti pro další sezonu v rozhovoru pro Mundo Deportivo.

Sedminásobný nejlepší fotbalista světa se rozhodl pro angažmá v zámořské lize MLS místo návratu do Barcelony. „Možnost vrátit se do Barcelony mě nadchla. Ale na druhou stranu po tom, co jsem zažil, už jsem nechtěl být znovu ve stejné situaci. Nechtěl jsem čekat, co se stane a mít budoucnost v rukách někoho jiného,“ vysvětlil.

Ještě v pondělí Messiho otec a zároveň agent Jorge po setkání s předsedou Barcelony Joanem Laportou měl vcelku jasno. „Leo se chce do Barcy vrátit a já bych byl taky rád, kdyby se vrátil,“ prohlásil. Na většinu otázek novinářů neodpověděl, ale na tu, zda věří v návrat, řekl jasně: ano. „Záleží na spoustě věcí. Uvidíme, co se stane,“ doplnil.

A stalo se. Podle BBC comeback LM10 na Camp Nou ztroskotal na omezeních, která katalánskému klubu stanoví finanční fair play. Den po schůzce Messiho seniora s Laportou sice dostala Barcelona souhlas vedení La Ligy k jednání o kontraktu s hvězdným odchovancem, ale vše bylo podmíněno dalším prodejem hráčů a celkovým ekonomickým „uzdravovacím“ procesem. A ten nebyl vzhledem k času a dalším zájemcům zrovna lehce proveditelný.

Zdálo by se, že v tuhle chvíli násobně vzrostly šance saúdskoarabského al-Hilálu, který Messimu údajně nabízel smlouvu na 400 milionů dolarů (8,5 miliardy korun) ročně. Nicméně už minulý týden španělský deník Sport oznámil, že Messimu přistála na stole zdánlivě banálně formální nabídka Interu Miami – prý mu bude Beckham a spol. platit 50 milionů eur (1,2 miliardy korun) za sezonu po dobu čtyř let. Tedy cca 4,8 miliardy korun celkově. Sotva polovinu toho, co al-Hilál dával za rok…

Horší je to ale aktuálně s herní stránkou týmu, který je poslední ve Východní konferenci. V jednání proto měla Interu pomáhat i samotná MLS. Ta hodlá zapojit do angažování komerčně atraktivní posily své sponzory Apple TV a Adidas. Druhá jmenovaná firma nabídne Messimu procento ze zisku, který firma získá díky jeho příchodu do USA. Apple TV, který je držitel vysílacích práv v Americe, údajně vyplatí sedminásobnému nejlepšímu fotbalistovi světa procento ze zisků za nové předplatitele televize.

Také v kuloárech se zasvěcení shodují, že Messiho americký interes zaujal. Jednak se nikdy netajil tím, že by rád v tomhle regionu žil. Vlastní zde luxusní apartmán, který prý jeho žena Antonella zbožňuje… Druhak nechtěl být Messi hlavní postavou nekončící letní přestupové telenovely a hodlal mít o novém působišti, co nejdříve jasno.

Pomyslné razítko na nečekanou změnu plánů argentinské megahvězdy přidaly i první reakce médií. Podle Hernana Castilla, respektovaného argentinského novináře, Lionel Messi souhlasil s působením v Interu Miami. Doslova měl Casstilla v rozhlasové relaci prohlásit, že již nebudou „žádná další setkání“, protože jedno z největších měst Floridy je místem, kde bude pětatřicetiletý hráč pokračovat v kariéře.

Španělský expert na přestupový trh Gerard Romero také naznačil, že tento nečekaný krok bude skutečně realizován.

Je to možnost, která „nepřestává růst“ a „postupuje v tichosti“, oznámil Hernan Claus Romera, expert argentinského sportovního deníku Ole. Protože Barca – Messiho nejlepší volba – mu nadále nemůže nabídnout záruky kvůli své finanční tísni, vysvětlil.