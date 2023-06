Messiho nepovedená rozlučka: kolaps a smutek. PSG má titul, ale neslaví

Mistři francouzské fotbalové ligy Paris Saint-Germain v posledním ligovém kole doma prohráli s Clermontem 2:3. Utkání bylo rozlučkou v dresu Pařížanů pro Lionela Messiho a Sergia Ramose, kteří v klubu strávili dva roky. Podle spekulací médií by pětatřicetiletý argentinský mistr světa Messi mohl odejít za lukrativním angažmá do Saúdské Arábie, vyloučen není ani návrat do Barcelony, kde před příchodem do Francie působil 21 let.