Detaily Messiho výletu. Překrucování od PSG, hořký konec a návrat domů?

Lionel Messi (35) odjel během vrcholící sezony do Saúdské Arábie s rodinou • Profimedia.cz

Rýsuje se smutný konec francouzského dobrodružství. Lionel Messi (35) odjel během vrcholící sezony do Saúdské Arábie, což vyústilo jeho vyřazením z kádru nabitého PSG. Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob se ocitl na pranýři, byť podle některých informací ne zcela vlastní vinou. Jak to mělo být s jeho „opušťákem“ z Paříže?

PSG v neděli doma ostudně padlo s Lorientem 1:3 a zapsalo už třetí porážku v uplynulých šesti zápasech. Co udělal Lionel Messi ? Sedl na letadlo a s rodinou zamířil do Saúdské Arábie, kam letěl i ze sponzorských důvodů.

Na agrentinskou modlu se okamžitě snesla palba kritiky, že ani největší hvězda si podobné manýry nemůže dovolit. Velmi rychle zareagovalo také vedení PSG, které Messiho s okamžitou platností suspendovalo na 14 dní. Útočník nesmí s týmem v té době ani trénovat a pravděpodobně přijde o dva následující duely proti Troyes a Ajacciu.

Messi v celé situaci není jediným viníkem a klub vzniklou situaci malinko překroutil. Mužstvo mělo původně naplánované volno, jenže po ostudné ztrátě ho trenér Christophe Galtier zrušil. To už byl Messi na cestě pryč z Evropy a na tréninku chyběl. Což dopálilo francouzského kouče a logicky požadoval trest.

Vznikl průšvih, který se ale v aktuální situaci PSG možná trošku hodí. Messiho jednání klub nijak neomluvil, naopak v celé situaci hráče pořádně vykoupal. Celá kauza směřuje k jedinému cíli, že argentinský šampion už v Paříži nedostane nový kontrakt a jeho francouzské angažmá po dvou sezonách skončí.

Ještě v zimě se pro Messiho chystala nová smlouva, obě strany mají k dispozici opci. Jenže na startu jara PSG vypadlo už v osmifinále Ligy mistrů s Bayernem a vztah mezi hráčem a klubem postupně chladl. Messi úprkem do Arábie jen nahrál klubovému šéfovi, aby měl čím zdůvodnit, proč mimořádného hráče pouští. PSG hodlá jít jiným směrem a skládat tým bez argentinského kápa.

Ten se naopak může už nyní v klidu rozhodovat, kam nasměruje další kroky. Mocně po něm touží v Arábii, aby se přidal k letitému rivalovi Cristianu Ronaldovi a před zraky bohatých šejků opět nastupovali v lize proti sobě. Zájem mají i v zámoří z tamní MLS. Obě varianty by Messimu přinesly další mimořádné příjmy a rozhodně za menší fotbalové úsilí, než ho stojí zápasy na elitní evropské úrovni.

O služby sedminásobného držitele Zlatého míče stojí i Barcelona. Nyní má ještě větší šanci, že se její chlapec v 36 letech vrátí do klubu svého srdce. Manželka Antonela už podle informací španělských médií ani nezapsala své tři syny Thiaga (10), Matea (7) a Cira (5) v Paříži do školy a chystá se na návrat do katalánské metropole.

Barcelonu ale ještě čekají složité počty a horečná jednání. Messiho plat musí nacpat do napnutého rozpočtu, aby vyhověla finančním požadavkům španělské ligy. Argentinský kapitán klub v slzách opustil právě kvůli finanční krizi před dvěma lety.