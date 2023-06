Válečník Radko Gudas: Fandí mu celá ulice!

S nepřehlédnutelným loupežnickým vousem je bek Radko Gudas (33) jediným českým zástupcem ve finále Stanley Cupu. S týmem Panthers se pokouší stříbrný křapáč vyválčit poprvé v historii pro východ Floridy a… Fandí mu doslova celá ulice!

Miami a okolí je v těchto dnech kvůli sportu vzhůru nohama. Vždyť tamní Heat hrají o titul v basketbalové NBA, k fotbalistům tamního Interu zase přestupuje argentinský génius Lionel Messi (35) a Panteři se v nedalekém Sunrise rvou o historicky první Stanley Cup s Rytíři z Las Vegas. Jejich hráči proto ve městě a okolí povýšili na bohy! Poznal to i Radko Gudas. Kdykoli doma v Parklandu otevře dveře a chystá se svým fešáckým černým Maserati vyrazit na zápas, proti jeho domu a podél celé ulice čekají fanoušci v dresech, s transparenty a voláním »Go, Cats, Go!«.

Blesk.cz má k dispozici exkluzivní video z jeho bydliště, kde v okolí bydlí i někteří Češi. „Hi, guys!“ pozdraví ohromený Gudas, když spatří sousedskou předzápasovou »slavobránu«. „Vy jste úžasní!“ ukazuje sousedům vztyčené palce.

Fandové měli strach, že po tvrdém střetu s Rusem Barbaševem, po němž se v druhém zápase v Las Vegas uhodil o led do hlavy, bude Panterům chybět. Brousek z Berouna ale vyrazil hned k příštímu duelu, v němž Florida srovnala na 1:2.

A v sobotu opět za burácení celé ulice vyrážel do boje, aby s týmem stav série před návratem do Vegas srovnali. „Věřím, že nastal náš čas,“ nepřipouští jinou alternativu než celkové vítězství.

Políbí děti, v autě stáhne okénko, aby každému zamával a valí do nejsvatější hokejové války světa. Do arény to má z domova nějakých 25 minut cesty.

Vše si užívá o to víc, že jde o jeho první finále a zároveň může jít o jeho poslední zápasy za Floridu. Končí mu smlouva a klub má pro další roky poměrně napjatý rozpočet, resp. málo prostoru pod platovým stropem.

Jako neomezený volný agent si Gudas bude moci vybrat libovolné působiště, jako o možné posile se o něm píše a hovoří třeba v chladném, avšak ambiciózním Edmontonu.