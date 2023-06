Vegas chybí krok, v bitce i gólman. Florida potřebuje „bostonský“ zázrak

Buší na dveře, pomalu vchází do futer. Stačí krok a budou v ráji. Vegas v noci neděli zvládlo čtvrtý duel finále Stanley Cupu, vyzyvatele z Floridy porazilo 3:2. V sérii vede 3:1 a je kousek od vytouženého poháru, doutníků a šampaňského. Panthers potřebují zopakovat zázrak z prvního kola play off. „Nejlíp hrajeme v nejkritičtějších chvílích. Nic nebalíme,“ ujišťuje kouč Paul Maurice.

Se zvukem sirény vyletěly ke stropu FLA Live Areny helmy, rukavice i hokejky. Důvodem však nebyl výbuch radosti a odšpuntování oslav, nýbrž mela, která se po závěrečném gongu rozjela.

Domácí Florida dupala za vyrovnáním. V posledních vteřinách dostala vůbec první přesilovku večera, k tomu odvolala gólmana. Převahu však Panthers v gól nepřetavili. Z frustrace a podle hesla „když nemůžeš vyhrát, ať to soupeře aspoň bolí“ se pustili do šarvátky. Zapojil se do ní taky brankář Golden Knights Adin Hill.

„Cítil jsem, jak mi někdo z hlavy strhl helmu. Oni měli na ledě šest chlapů, my jen čtyři. Musel jsem se zapojit a spoluhráčům trochu pomoct,“ povídal Hill, který v rámci rvačky rozdal několik pěstních úderů. „Nevím, jestli nám tím chtěli poslat zprávu před pátým duelem. Je nám to jedno, my už se soustředíme jen na úterý a sami na sebe.“ Pátý zápas je na programu právě v noci z úterý na středu.

„Byla to bitva do poslední vteřiny. Skvělé utkání. Byli jsme nahoře, oni se ale dotáhli. Zatlačili nás zpátky. Věděli jsme, že se nikdy nevzdávají, ukazují to od první série letošního play off. Jsem rád, že jsme vedení udrželi. Že jsme krok od poháru? Na to ještě nikdo z nás nemyslí, je to pořád daleko,“ říkal forvard Vegas Nicolas Roy.

Floridu potopily hlavně individuální kiksy. Hned ve druhé minutě se u prvního gólu nepochopitelně rozestoupili beci Gustav Forsling s Brandonem Montourem, podruhé opustil svého hráče útočník Sam Reinhart. V obou případech byl střelcem Chandler Stephenson. Potřetí pak u mantinelu za brankou přišel o puk Radko Gudas a soupeř trestal potřetí.

Oba soupeři o hokejový svátý grál se museli v části zápasu obejít bez svých největších hvězd. Jack Eichel opustil na několik minut duel po zásahu pukem do krku. Matthew Tkachuk pak většinu třetí třetiny jen proseděl na kraji střídačky. V závěrečné dvacetiminutovce naskočil pouze do čtyř střídání. V poslední sekundě měl na holi vyrovnání, ale Hillův beton byl tam, kde být měl.

Právě sedmadvacetiletý Hill může být hodně nečekaným hrdinou Golden Knights. Se zraněním kyčle je celou sezonu out Robin Lehner. V únoru se zranil Logan Thompson. Aby toho nebylo málo, během druhého kola play off vypadl taky Laurent Brossoit. „Čtyřka“ Hill, který se v NHL pohybuje od roku 2017, ale v podstatě všude jen paběrkoval, teď může do Las Vegas doručit Stanley Cup.

„Chytá fantasticky, drží nás. Když během druhého kola naskočil, hned ukázal, že je připravený. Tomu klukovi to musíte přát,“ vykládal obránce Alex Pietrangelo. Vegas se můžou stát 23. klubem historie NHL, který nad hlavu zvedne slovutnou trofej. Stalo by se to teprve v šestém roce existence klubu. Možná se tak přesně naplní predikce majitele Billa Foleyho, který v roce 2017, když Knights vstupovali do ligy, prohlásil, že do šesti let by chtěl Stanley Cup.

Panthers budou naopak potřebovat zopakovat „bostonský“ zázrak. V prvním kole paly off prohrávali s Bruins 1:3 na utkání. Sérii však zvládli senzačně otočit a poslali superfavorita na dovolenou. „Zasloužili jsme si být tady. Zasloužili jsme si právo hrát náš nejlepší hokej. Už jsme ukázali, že nejlíp hrajeme v těch nejkritičtějších chvílích. Myslím, že to ještě uvidíte. Nic nebalíme,“ povídal na tiskové konferenci klidným hlasem kouč Floridy Paul Maurice.

Ještě dvě kola před koncem základní části NHL neměli Panthers jisté play off. V něm se však nakopli k úžasné jízdě. Zdá se však, že tahle kočičí pohádka happy endem neskončí.