Cibulková na luxusní dovolené v Monaku: Pohádkový výhled za pořádný ranec!

Někdy je potřeba úplně vypnout! Bývalá tenistka a dvojnásobná maminka Dominika Cibulková se vyhodila z kopýtka a vyrazila na luxusní dovolenou. Slovenská šampionka je známá tím, že si ráda dopřeje dobré věci a tak není divu, že i tentokrát zvolila ubytování v luxusním hotelu se špičkovým servisem. Ze sumy, kterou Dominika za nocleh zaplatila se vám protočí panenky!

Dominika dříve zářila na kurtu a po konci své vydatné kariéry je z ní zejména maminka na plný úvazek. Se svým manželem Michalem Navarou má syna Jakubka a dceru Ninku. Moc dobře tak ví, že mateřství může být někdy docela vyčerpávající a nasbírat novou energii není vůbec na škodu. A tak Cibulková vycestovala na dovolenou, přičemž si vybrala jednu z nejlukrativnějších destinací v Evropě.

Namířila si to rovnou do milionářského Monaka, které je považováno za ráj luxusu i hazardu. Zvolila si navíc jeden z nejpřepychovějších 5hvězdičkových hotelů The Maybourne Riviera, který je postaven na skále s pohádkovým výhledem na slavné Monte Carlo. Jedná se o skutečný architektonický skvost, ve kterém mají hosté „svět jako na dlani“.

The Maybourne Riviera se nachází v Roquebrune-Cap-Martin přibližně 2 kilometry od pláže Golfe Bleu. Špičkově vybavený hotel nabízí tradiční i luxusní služby, jako je takzvané concierge, přesněji řečeno asistent/ka, která vám splní vše, co je v lidských silách.

Jenže každá legrace něco stojí. Při pohledu na cenu ubytování v tomto hotelu, se vám může pořádně zamotat hlava. Cena na noc za nejlevnější pokoj pro jednu osobu činí bezmála 44 tisíc korun, zatímco za luxusní apartmá zaplatíte přes 118 tisíc při pouhém přenocování. No, taková dovolená zkrátka není pro každého.