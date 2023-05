Půvabná Dominika si s milovaným Jágrem užívá: Moje poprvé!

Bingo trefil na prázdninách v USA Jaromír Jágr (51). A to na své tour ještě nepřiletěl do tradiční zastávky ve městě hříchů Las Vegas. Výhrou je mu totiž štěstí milované Dominiky (28). Po jeho boku jen září.

Návštěva ocelového města Pittsburgh byla fajn, ale až teď Domča vypadá, jako by spatřila osmý div světa – Floridu! „Moje poprvé tady a hned jsem si to neskutečně zamilovala,“ hlásila. „Sluníčko téměř nonstop, teplé moře, všude zeleň,“ rozplývala se.

Daleký skok ze zasmušilého Kladna do prosluněného Miami ji vyrazil dech. „Už teď vím, že tu nejsem naposledy,“ napsala na Instagram. A co by to bylo u »Jágrových« za výlet, kdyby si nezašli na zimák.

Náhoda tomu chtěla, že právě »kočky« teď předvádějí nejlepší hokej na světě. Před očima zamilovaného páru postoupily do finále Stanley Cupu. Když se legenda s tmavovláskou v růžovém kostýmku objevili na kostce, hala explodovala. Nadšením.

Jaromír Jágr, hokejová legenda a bývalý Panter, svítilo na monstrózní obrazovce. Pro Dominiku vzrušující megazážitek! „Atmosféra se nedá srovnat absolutně s ničím u nás,“ pochvalovala si hluk ve FLA Live Areně. „Děkuji, Jaromíre. Bylo to naprosto fantastické,“ objala svého rytíře.