Play off NHL: Gudas chce otrávit Pastu. Lidi se budou bavit, tuší česká hvězda

Na play off se naladil dobře. Dal gól, navíc vítězný. V 82 zápasech základní části David Pastrňák uhrál fantastických 113 bodů. Dal 61 gólů, přidal 52 asistencí. V bodech byli lepší jen Connor McDavid (153) a Leon Draisaitl (128). V gólech pak pouze mimozemšťan CMD (64).

V posledním utkání dlouhodobé soutěže potřeboval dát Pasta dvě branky, aby dorovnal historický český střelecký rekord, který drží Jaromír Jágr. To se však nepovedlo. O jeden zářez za legendou zaostal. „Opravdu? Abych byl upřímný, neměl jsem o tom tušení,“ nevěděl o blízkosti rekordu. „Moje myšlenky jsou teď úplně jinde než u šedesáti gólů a osobních statistik. Když jsem pokořil tu metu, tak jsme to s klukama trochu oslavili, to zas jo. Byli úžasní. Už je to ale pryč a soustředím se plně na tým.“

Bruins v sezoně pokořili rekord v počtu výher i počtu bodů. V noci na dnešek navíc 31. venkovní výhrou dorovnali i rekord Detroitu ze sezony 2005/06. „Existuje mnoho statistických ukazatelů, které dělají tuhle naši sezonu opravdu speciální. Mně ale ze všeho nejvíc záleží na tom, jak kluci pracují. Aby makali jeden za druhého, což se dělo. Bylo to opravdu výjimečné,“ přiznal kouč Jim Montgomery, jehož tým vyhrál posledních osm utkání v řadě. Rekordem je mimochodem i počet vítězných sérií s alespoň sedmi triumfy. Boston jich nashromáždil během sezony pět.

„Vážíme si všeho, čeho jsme dosáhli. Krása našeho sportu je ale v tom, že musíte mít opravdu krátkou paměť. Protože o dva dny později hrajete další zápas, a pak další a další. Nás čeká nová fáze sezony. Začínáme od nuly. Na to se teď všichni maximálně soustředíme,“ přidal kouč.

Soupeřem Bruins bude Florida. Tým, který vloni jasně ovládl základní část NHL, se nyní takřka do posledního kola strachoval o to, jestli si vůbec nyní play off zahraje. V tomhle ročníku jsou Panthers jediným týmem celé NHL, který dokázal Boston dvakrát porazit.

„Mají opravdu dobrý a nebezpečný tým. Budeme muset předvést úplný vrchol naší hry, abychom je porazili. Mají ve svém středu skvělé hráče. Tkachuk, Barkov... to je ligová extratřída. Musíme si dát pozor na ně i další kluky. Mají velmi rychlý mančaft,“ zamýšlí se Montgomery.

„Myslím, že to bude pro lidi hodně zábavná série. Panthers mají skvělý tým. Poslední zápasy už pro ně byly jako play off, protože hrály o to, aby jim neskončila sezona. Těším se, až to začne,“ přidal se s podobnými slovy Pastrňák, kterému bude chtít série znechutit hlavně Radko Gudas.

Klíčový defenzivní bek Floridy byl v noci na dnešek u prohry 4:6 s Carolinou. V utkání zaznamenal extrémních deset hitů! Celkově v sezoně zapsal 312 bodyčeků! Jediný hráč NHL jich měl víc – Luke Schenn z Toronta jich měl 318.

V historii Stanley Cupu se Boston a Florida potkali jen jednou. V roce 1996 se ve čtvrtfinále konferenčního play off radovali z výhry 4:1 na utkání Panthers.

„Sakra jo! Jsme nadšení, že na ně jdeme. Mají výborný tým. Zabere nám pár dní, než se připravíme. Strašně se ale těšíme na tu výzvu,“ hlásí útočník Floridy Ryan Lomberg. „Je to pro nás opravdu veliká výzva. Řekl bych až monumentální. Je to vzrušující. Jsme tam, kde jsme chtěli být a kde se může stát všelico,“ doplňuje trenér Panthers Paul Maurice.

Experti i různé analytické modely však předpovídají jasnou výhru Bruins. Už mnohokrát v historii NHL se však outsideři predikcím vzepřeli. Tady by však šlo o senzaci vážně prvotřídní. „Jsou nejlepší v historii NHL. Víme, co nás čeká. Máme šanci udělat něco velmi, velmi speciálního. Bude to vyžadovat pečlivou přípravu a maximální výkon od každého z nás,“ přidal Matthew Tkachuk.

Také další už známé dvojice nabídnou skvělou podívanou. Například Toronto, které čeká na Stanley Cup od roku 1967, vyzve v první rundě nelehkého soupeře – Tampu Bay. Po letech bude play off bez Alexe Ovečkina i Sidneyho Crosbyho. I tak se však rozhodně máme na co těšit.

Jaké jsou všechny už známé dvojice?

Boston - Florida

Toronto - Tampa Bay

Carolina - NY Islanders

New Jersey - NY Rangers

Vegas - Winnipeg

Edmonton - Los Angeles