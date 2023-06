Český hokejový pár do toho praštil: Extraligový brankář si vzal olympioničku!

Do roka a do dne to sice nestihli, ale jen těsně. Sympatická hokejista Kateřina Bukolská (26) pojala za manžela extraligového brankáře Adama Brízgalu (24). Zásnuby hokejového páru proběhly minulý rok v květnu na romantické pláži Playa de Cofete a samotná veselka už pak byla na domácí půdě v sobotu 10. června.