Dlouholetá kapitánka se loučí! Legenda ukončila reprezentační kariéru po 19 letech

Alena Mills (33) končí! Rozhodla se, že již nebude nastupovat v národním týmu. Bude se tedy soustředit výhradně na klubový hokej. Kromě kapitánství v reprezentaci byla také českou vlajkonoškou v Pekingu společně s krasobruslařem Michalem Březinou.

Kapitánka hokejové reprezentace žen Alena Mills stála u historických úspěchů našeho ženského výběru. Ve svých 32 letech učinila těžké rozhodnutí, neboť oznámila na svém Instagramu, že končí bohatou kariéru v národním týmu. Reprezentační dres oblékala dlouhých 19 sezon, díky čemuž se nesmazatelně zapsala do historie českého hokeje.

V reprezentaci debutovala ve čtrnácti letech, půl dekády již měla na dresu kapitánské „Céčko“. Celkově v reprezentaci odehrála 72 zápasů, v nichž zaznamenala 35 branek a 29 asistencí. V anketě Zlatá hokejka byla vyhlášena nejlepší českou hokejistkou v letech 2013 a 2015. Zároveň se věnuje inline hokeji, který hrála za klub IHC Roller Storm Praha. Je majitelkou zlatých medailí z mistrovství světa žen v inline hokeji z let 2008 a 2010 a jedné stříbrné z roku 2009.

„Rozhodnutá jsem byla už při posledních mistrovstvích světa. Cítila jsem, že už reprezentaci nemůžu předat o nic navíc. Je tu spousta šikovných mladých hráček, které si místo v týmu zaslouží a právě ty by nyní měly dostávat prostor," uvedla Mills své pohnutky.

S národním týmem zažila vzestupy, pády i velké úspěchy. Po historickém postupu na olympijské hry v Pekingu slavila tato specialistka na vhazování bronz z posledních dvou šampionátů. Rovněž působila na klubové úrovni v několika zajímavých ligách ve vyspělých (hokejových) zemích, z dlouhodobého hlediska patřila ke klenotům českého ženského hokeje.

Už v patnácti letech odešla do zámoří, kde si vyzkoušela americkou soutěž do devatenáci let – Midget U19. Prošla si například ženskou NCAA, ruskou ZhHL i finskou Naisten Liigou a nyní obleká trikot Brynäs IF ve švédské SDHL. Je dvojnásobnou ruskou šampiónkou a vicemistryní Švédska.

Alena Mills též popsala také své pocity, které zažívala s národním týmem. „Nejsilnějším momentem mé kariéry je rozhodně účast na olympijských hrách. Pro ženské hokejistky je to jako finále Stanley Cupu pro muže. Šestnáct let jsme se o to snažili, a když se to podařilo, byl to sen. Byl ještě umocněn tím, že jsem mohla být vlajkonoškou celého českého olympijského týmu. Mám husí kůži, jen si na to vzpomenu. Byl to krásný zážitek.“, šátrá v paměti Mills.

„Jsem z toho v šoku a pořád mi to nedochází. Je to obrovská čest," reagovala tehdy Mills na oznámení výsledku, o kterém rozhodovalo hned devadesát olympioniků. „Já žiji od patnácti let v cizině a vlajka je pro mě spojení s domovem," popisovala nadšená Mills o své roli na ZOH 2022.

Při svém prohlášení na Instagramu nezapomněla také na klíčové lidi, se kterými sdílela kabinu i životní osudy. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi v této cestě stáli po boku – trenérům a trenérkám, spoluhráčkám, rodině, přátelům, fanouškům a především mému manželovi Thomasovi. To díky tobě a tvé podpoře jsem zvládla reprezentovat tak dlouho!", vyjádřila se Mills na samotný závěr.