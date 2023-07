Šperk za dva miliony v trapu? Bývalý baseballista upustil diamantový náhrdelník do kanálu

Minulý víkend zavítala Major League of Baseball přes Atlantik do Londýna! U toho samozřejmě nemohl chybět bývalý hráč, člen Síně slávy a expert stanice FOX David Ortiz, kterému během této výpravy spadl diamantový náhrdelník do londýnské stoky.

MLB London Series přivábila do Velké Británie celou řadu baseballových fanoušků i zámořských expertů, včetně týmu FOX Sports ve složení Kevin Burkhardt, Alex Rodriguez, Ken Rosenthal, David Ortiz a Derek Jeter. Dvouzápasová série mezi organizacemi Chicago Cubs a St. Louis Cardinals přinesla spoustu vzrušení na londýnském olympijském stadionu i mimo něj.

Když totiž šel David Ortiz a spol. na večeři, vzal si tradičně s sebou drahé sako i diamantový náhrdelník jako vkusný módní doplněk. Ovšem legendě Red Sox spadl šperk na zem, kde smolně proklouzl mříží londýnské kanalizace. »Big Papi«, jak se Ortizovi často přezdívá, v tu ránu ze sebe začal chrlit jednu nadávku za druhou. Není divu, za zapadlý klenot dal bývalý hráč 100 000 dolarů (v přepočtu přibližně 2 156 430 korun).

„Pokud by normální člověk – jinými slovy, někdo, kdo nemá přezdívku »Big Papi« – zažil podobné neštěstí, měl by smůlu. Běžný člověk by samozřejmě nenosil náhrdelník za 100 000 dolarů, ale to jsem trochu odbočil,“ rozpovídal se o svém kolegovi Rosenthal, který doplnil i další podrobnosti a rozuzlení celé události.

Vše dobře dopadlo, pohádka měla šťastný konec! Zatímco smutnil David Ortiz na společné večeři s ostatními kolegy, jistý hotelový zaměstnanec dominikánského původu si dal dosti záležet, aby rozveselil svého pokleslého krajana. Pracně totiž otevřel mříž a heroicky vylovil drahocenný náhrdelník z londýnského kanalizačního systému. Musíme dodat, že tomuhle se říkají nadstandardní služby hotelu!

„Jaké dýško jsi tomu chlapovi dal?" ptal se Ortize pobavený Kevin Burkhardt během sobotní předzápasové show. „Dal jsem mu velké dýško, vždyť mi právě ušetřil 100 tisíc dolarů. Myslel jsem si, že jsem náhrdelník navždy ztratil, a pak najednou slyším »Papi, tady je tvůj šperk«. V tu ránu jsem si řekl: »To je můj člověk!«," odpověděl svému kolegovi David Ortiz s úsměvem od ucha k uchu.

David Ortiz odehrál 2408 zápasů v rámci MLB, jeho pálkařský průměr činí .286 a celkem zaznamenal hned 541 homerunů. Započal svou baseballovou dráhu v týmu Minnesoty Twins, odkud se v roce 2003 přesunul do organizace Boston Red Sox. S týmem z nejstaršího města USA oslavil hned tři vítězství ve Světové sérii, proto je považován za klubovou legendu Red Sox. Kromě práce televizního experta podniká v módním a tabákovém průmyslu a rovněž pomáhá propagovat různé značky, jako je například Dell, Gillette, Johnnie Walker nebo Zenni Optical.