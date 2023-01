Pastrňák se chystá na Winter Classic: hokejka na homerun i socha ze špaget

Opět jde o pořádnou show už před úvodním buly. Nablýskaná NHL již tradičně na začátku nového roku chystá populární Winter Classic, které se tentokrát koná v Bostonu. Co na tom, že v USA nyní řádí zima a tuhý mráz, fanoušci si novoroční událost zkrátka nenechají ujít. Vždyť se na ledě pod otevřeným nebem střetne rozjetý Boston s partou z Pittsburghu, kterou vede Sidney Crosby . Větší pozornost než hvězdný kapitán Penguins ale na sebe zřejmě bere David Pastrňák .

Bronzový medailista z posledního mistrovství světa ve Finsku bere Winter Classic jako unikátní zážitek. Zápasy „venku“ si s velkým nadšením připomíná začátky v rodném Havířově. „Měli jsme tam jediný rybník, ke kterému to byla docela dlouhá štreka, chodili jsme k němu pěšky a zmrzlí. Vždycky si na to vzpomenu. Je to nádhera. Už jen ty tréninky, při kterých na tváři cítíte vítr,“ usmíval se Pastrňák.

Zájem médií a nadšenců přitahuje český reprezentant nejen svými skvělými výkony v nynější sezoně, ale také neotřelým a často zábavným módním vkusem. Pastrňák tedy řádí i nyní před startem utkání ve Fenway Parku, tentokrát byl ale spíše obdarován a to nejen šatstvem. Během tréninku Bruins dostal snajpr Bostonu bundu se zlatým nápisem Bruins a pestrými květinovými motivy, ve které uskutečnil menší video prohlídku adresovanou českým fanouškům.

Ještě více ovšem zaujal pravděpodobně jeden z nejpodivnějších darů všech dob. Když Pastrňák kráčel ještě v civilu k hřišti, spatřil před sebou na zemi ležící sošku hokejisty. Nejspíš si říkáte, že přeci nejde o nijak zvláštní pozornost pro hráče, to by ale socha nesměla být celá vyrobená ze špaget! „To je šílený. Jak jste to udělali? Je to úžasný! A je tam i červená omáčka,“ culil se udivený „Pasta“ s darovanou pastou v rukou. „Vlastně jsou to moje nejoblíbenější těstoviny,“ přiznal s nekončícím úsměvem.

Později se Pastrňák ukázal také ve své vylepšené výstroji. Hokejkám i bruslím dominují kromě obrázku talíře se špagetami baseballové motivy a hlavně zelená barva na počest Fenway Parku, kterému v Bostonu vzhledem k výraznému zelenému nátěru neřekne nikdo jinak než „Green monster“, tedy v překladu zelená obluda. Český forvard, který je velkým fanouškem týmu Boston Red Sox, uctil klubovou legendu Davida Ortize, jehož logo si rovněž umístil na vybavení.

„Doufám, že z toho nebude šílet a přinese mi štěstí. Snad do branky trefím pár homerunů,“ řekl Pastrňák na videu, ve kterém představoval „baseballovou“ výstroj na Winter Classic. A aby ještě více nasál atmosféru, kterou hráči a fanoušci Red Sox prožívají během baseballu, zkusil si také odpálit míček.

Českou hvězdu Bruins čeká druhé Winter Classic v kariéře, pokud tedy nepočítáte speciální outdoorový zápas s Philadelphií u jezera Tahoe před téměř dvěma roky, kdy nasázel hattrick. Šestadvacetiletý havířovský rodák ovšem zaválel i při své „venkovní“ premiéře v roce 2019, kdy gólem a asistencí řídil výhru 4:2 nad Chicagem.

V zápasech pod širákem drží Pastrňák rekord, jinému hráči v historii NHL se více gólů vstřelit nepodařilo. „Měl jsem štěstí, že jsem v těch zápasech dal pár gólů. Doufám, že teď nějaké přibudou,“ přeje si tahoun Bostonu. Do bitvy s Penguins by měl nastoupit opět po boku českých parťáků Davida Krejčího a Pavla Zachy .

