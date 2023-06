Tahoun jednadvacítky Sejk vzrušuje obě pražská »S«: Láska ze Slavie a sparťanský hněv!

Pánové, komu z vás se poštěstí, že za gól dostane pořádně dlouhého hudlana? A ještě od někoho z tábora nenáviděného rivala? Nikomu? Tak to nejste fotbalista Václav Sejk (21).

Sparťanského útočníka, který ligový ročník strávil na hostování v Jablonci a 7krát rozvlnil síť, políbila po výhře nad Němci jeho múza Gabriela Šlajsová (23), která kope za Slavii. „Ve všem spolu! Gratuluju, lásko,“ vypustila z úst sparťanova přítelkyně na adresu střelce první branky českého mužstva do 21 let. Sešívaná Gabriela Václava přes dva roky bezmezně miluje.

U rudých si to ale pravověrný sparťan paradoxně trochu rozházel. Když Sejk na jaře 2019 rozhodl dorostenecké derby (3:2) na hřišti Slavie dvěma trefami, ukázal Vršovicím a přilehlému okolí triko s nápisem »Antislávisti«. Na Letné znejistěli až před startem ME do 21 let, kdy Václav, otrávený z mála příležitostí ve Spartě, pronesl: „Přestup do Slavie? Teď určitě ne. Ale je těžké říct, co se stane.“