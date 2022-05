Spor o šperky: FIA opět ustoupila. Hamilton má další výjimku

Letos v dubnu ředitelství závodu jezdcům oznámilo, že hodlá daleko důsledněji kontrolovat pravidlo platné od roku 2005. Dle něj mají jezdci zakázáno nosit v kokpitu řetízky, náušnice či piercingy.

Proti tomuto nařízení ovšem vystoupil známý milovník šperků Lewis Hamilton s tím, že jeden z piercingů nemůže bez lékařské pomoci odstranit. Ředitelství závodu mu proto udělilo výjimku pro GP na Floridě a ve Španělsku, kde ještě směl závodit s náušnicí.

Monako mělo být první Velkou cenou, kde se sedminásobný mistr světa objeví bez své typické ozdoby v nosu. Před vypuknutím tohoto závodního víkendu tak řada fanoušků dychtivě očekávala, k jakému rozuzlení nakonec kauza dospěje. Objeví se Lewis Hamilton tentokrát bez náušnice? Udělí mu FIA za porušení pravidla pokutu? Nebude pilot Mercedesu startovat vůbec?

Ani jeden z těchto možných scénářů se nakonec nestal realitou. FIA se rozhodla zavřít oči i tentokrát a poskytla jedné z nejvýraznějších tváří formule 1 další výjimku. Ta se bude vztahovat na závody v Monaku, Kanadě a Ázerbájdžánu. Ředitelství prý mezitím bude pravidlo nadále zkoumat a diskutovat o něm s jezdci a lékaři.

Sám Lewis Hamilton už je z nekončící kauzy očividně unavený, avšak ustoupit stále nehodlá. „Věnujeme tomu zbytečně moc času a energie. Myslím, že máme palčivější problémy,“ řekl v Monaku. „Pokaždé, když sedám do auta, sundávám si náušnice. A myslím, že hodně pilotů nosilo po celé ty roky šperky a nikomu to nevadilo, tak nevidím důvod, proč by to měl být problém teď,“ přidal jezdec stáje Mercedes.