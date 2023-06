O trenérovi českého nároďáku bude rozhodovat v noci z Las Vegas: Ať nezaspíte, pane Jágře!

Napětí stoupá. Výkonný výbor hokejového svazu má ve čtvrtek definitivně rozhodnout o trenérovi Karim Jalonenovi (63), jeden z jeho členů Jaromír Jágr (51) však bude přes 9000 km daleko...

Legendární útočník a šéf Kladna totiž odjel do Las Vegas, kde má ve středu odpoledne tamního času představit světu novou kolekci bankovek. Je to velká sláva, vždyť osobně bude přítomen i nejlepší hokejista všech dob Wayne Gretzky (62), jenž je hlavní tváří série. Vše navíc proběhne v jednom z gigantických kasin, kde Jágr osobně zná majitele. „Umí to zbláznit!“ těší se »Džegr« na několikahodinovou zábavu.

Po téhle náročné show, do níž Jarda hodně investoval, se však na nějaký odpočinek těšit nemůže. Po půlnoci už bude muset na hotelu otevřít laptop (nebo aspoň mobil) a na dálku se připojit na jednání výkonného výboru, které zasedá od čtvrtečního rána v pražské Libni!

Minus 9 hodin

Tématem je pochopitelně konec trenéra Jalonena a volba nového realizačního týmu pro nadcházející MS na české půdě. Licitace o novém kouči nároďáku se však táhne od posledního šampionátu jako rozvařená nudle a dlouhé může být i čtvrteční zasedání. Konečné rozuzlení by mělo přijít až odpoledne, což pro Jágra s devítihodinovým posunem znamená, že bude muset být ve Vegas vzhůru klidně až do šesti ráno!

To vše kvůli hře svazového bosse Aloise Hadamczika (71), který se (ne)sympatiím k finskému stratégovi nikdy moc netajil. A zatáhl do toho i Jágra, který pak začal kritikům dokonce vykat! „Pane Voráček, hlavně trpělivost!“ vzkázal třeba na Facebooku parťákovi z národního týmu... Tak hlavně ve čtvrtek nezaspat, pane Jágře, aby už ta komedie konečně skončila!

Hlavním adeptem na nového trenéra hokejové reprezentace je aktuální kouč »dvacítek« Radim Rulík (58).