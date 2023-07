Beckerova bývalá žena šokuje: Mě i syna vyhodil z domu. Museli jsme spát na lavičce!

Za poslední rok se toho o něm napsalo plno. Legendární extenista Boris Becker (55) si ve vězení odseděl osm měsíců ze svého původního trestu na dva a půl roku za mřížemi kvůli zatajení majetku a půjček. I když je ale na svobodě více než půl roku, vyplouvají na povrch další jeho levárny. Důkazem toho je skandální svědectví jeho někdejší lásky Sharlely „Lilly“ Beckerové (47), která na něj práskla, že jí i syna vykopl z baráku, načež museli strávit noc na lavičce!

Lilly se o hrůzném zážitku s Beckerem rozpovídala pro německá média. „Opustila jsem ho před pěti lety a on mi to nedokáže odpustit. Poté, co jsem mu řekla, že s ním končím, mi sebral klíče jak od domu, tak i od auta a následně mě i našeho syna vyrazil z domu,“ prozradila holandská modelka znepokojivý zážitek a pokračovala. „V hotovosti jsem neměla ani cent, nevěděla jsem, kam jít. První noc jsme tedy se synem strávili na lavičce v kavárně,“ dodala šokující detail.

Po bezesné noci jí pomohli její přátelé, kteří Lilly i jejímu synovi pronajali byt. Sama uvedla, že bez jejich pomoci by ani nevěděla, jak má sehnat jídlo. Podle svých slov nemohla Lilly v tomto těžkém období pořádně spát, sotva jedla a výrazně ubrala na hmotnosti. Za tyto potíže dává vinu Beckerovi, který měl zanedbávat své povinnosti, mezi které patřila i nedostatečná péče o dítě.

„Na výživném nezaplatil Boris jediný cent,“ stěžovala si Lilly. „Občas zavolá malému Amadeovi krátce na FaceTime, ale to je vše. Amadeus letos viděl svého tátu jen dva dny začátkem března. I přesto ale věřím, že svého syna miluje. Amadeus Borise taky miluje. Můj syn je skvělý klučina. Je rád, když s ním někdo tráví čas. Jako třeba můj nynější partner Thorsten, který mu letos zaplatil letenku, aby mohl být s Borisem,“ rýpla si do Beckera, kterého si vzala v roce 2009.

Nebudu zticha

Na vítěze šesti grandslamů navíc možná prasknou další „skvosty“. Už brzy má totiž spatřit světlo světa dokument s názvem Boris Becker: Vzestup a pád, ve kterém se objeví i Lilly. Na negativní reklamu upozornil Becker už i své právníky, po kterých chce, aby zařídili blokování některých částí dokumentu. „Boris je narcis. Zkrátka je to sobec. Děsí ho, že nad tím dokumentem nemá žádný vliv. Proč? Je totiž zvyklý manipulovat s ostatními lidmi. Ale já nebudu zticha. Nezastaví mě ani jeho právníci.“

Borisovi se konkrétně nelíbí, že Lilly v dokumentu mluví o jejich synovi, kterého, jak bylo zmíněno, letos viděl jen jednou. „A hned poté zveřejnil na instagramu fotku, aby ukázal, jaký je to skvělý otec. Takový on je,“ soptila rodačka z Rotterdamu. Proč se vlastně Lilly rozhodla o Beckerovi v dokumentu promluvit? Sama uvedla, že je to pro ni perfektní završení jedné životní kapitoly. V budoucnu už totiž nechce o Beckerovi nikdy veřejně mluvit. „Chci jen dotáhnout rozvod do konce, abych si konečně mohla naplno užívat života. Už toho bylo dost!“ řekla na závěr.