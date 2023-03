Tak tohle se moc nepovedlo. Německý tenisový bouřlivák Boris Becker (55) pořádně popudil své věřitele. Není to tak dlouho, co opustil vězeňskou celu za majetkové podvody, a zdá se, že to s napravením nebude tak horké.

A čím že nadzvedl mandle řady lidí tentokrát? Boris natočil jako ambasador reklamu pro okenářskou společnost. Na tom by asi nebylo nic špatného, ale okolnosti už nejsou ideální. V první řadě přijde některým z řady věřitelů nepochopitelné, co je naplní reklamy. Becker dorazí v luxusním veteránu k vile a tam následně vyhazuje oknem peníze. K tomu je připojen slogan: „Nevyhazujte peníze oknem.“ Právě skutečnost, že takto zadlužený člověk nakládá s pěnězi tímto způsobem, je trnem v oku mnohým, i když jde pouze o reklamu.

Jeden z rozhořčených věřitelů celou akci okomentoval pro německý deník Bild. „Trapná reklama! Pokud by Becker výdělek alespoň použil na splacení svých dluhů, měla by tato trapná akce alespoň dobrý účel. Zatím ale dával každé vydělané euro do vlastní kapsy. A chce být vzorem pro ostatní a dávat jim finanční tipy?“

Své si k této kauze řekla samozřejmě i její ústřední postava. „Peníze jsou a byly pro mě důležité, ale spot je samozřejmě satira a sebeironie. Bylo pro mě důležité udělat si ze sebe legraci, abych tím řekl mladší generaci, aby mě nekopírovala,“ popsal Becker své úmysly a pohnutky.

Zda o tom přesvědčí i veřejnost je otázkou. Jisté ovšem je, že řada lidí na něj má stále pifku a jeho satiře se nesmějí. „Beckerův čas ve vězení byl zjevně příliš krátký. Žije ve svém světě, skrývá realitu. Stejně jako před uvězněním,“ nedělá si iluze další z mnoha lidí, kterým tenista stále dluží nemalé obnosy.