Zemřel poslední španělský držitel Zlatého míče: Suárez hrával za Inter i Barcelonu

Španělsko i Itálie se topí v slzách! V 88 letech nás opustil bývalý španělský záložník a trenér Luis Suárez Miramontes, držitel Zlatého míče v roce 1960 a mistr Evropy 1964! O úmrtí legendárního fotbalisty informoval jeho bývalý klub Inter Milán, ve kterém působil nezapomenutelných 9 let.

Smutná novinka již obletěla celičký fotbalový svět! Zpráva tvrdě zasáhla zejména Španělsko a Itálii, kde zesnulý Luis Suárez zanechal nesmazatelnou stopu. „Výjimečný talent a legenda Interu. »Il Grande Inter» dostal naše barvy na vrchol v Itálii, v Evropě i ve světě. Když si nevíte rady, dejte míč Suárezovi. Ciao, Luisito," ocenil Suárezův přínos jeho někdejší tým, který oplakával smrt legendárního španělského záložníka na svém webu i sociálních sítích.

„Zlatý galicij“, jak se často přezdívalo této ofenzivní desítce, byl oceňován zejména pro svou vytříbenou techniky, fotbalovou vizí a využívání okolního prostoru ve svůj prospěch. Jeho hlavní devízou byly také vysoce přesné přihrávky a štiplavé střely, kterými byl pověstný na klubové i mezinárodní scéně. I proto patřil ke klíčovým mužům španělské reprezentace, za kterou nasázel 14 branek ve 32 zápasech.

Svou fotbalovou cestu započal Suárez v Deportivu de La Coruña coby odchovanec klubu, odkud si ho stáhla věhlasná Barcelona. Katalánskému velkoklubu pomohl během 7 let získat dva španělské tituly, kdy provětral brankovou síť hned v 80 případech ve 176 duelech. Navíc během angažmá na Camp Nou si vysloužil Zlatý míč jakožto jediný španělský rodák v celé historii kopané (Alfredo Di Stéfano se narodil v Argentině), kdy v očích novinářů dokonce předčil legendárního maďarského šutéra Ference Puskáse.

V roce 1961 se Suárez stal nejdražším hráčem světa, když za královskou částku 142 000 liber přestoupil z Barcelony do Interu Milán, v jehož černo-modrých pruhovaných dresech odehrál celkem 256 zápasů a vsítil dohromady 42 gólů. V milánské metropoli pak strávil celých 9 let, tedy podstatnou část své bohaté hráčské kariéry.

S Nerazzurri poté vyhrál italskou ligu hned třikrát a dvakrát oslavil také Pohár mistrů evropských zemí, tedy tehdejší obdobu Ligu mistrů. Inter měl během jeho působení šanci získat i třetí evropskou trofej v roce 1967, ale Suárez byl tehdy zraněn a mohl tak jen a pouze sledovat, jak jeho spoluhráči prohráli poměrem 2:1 se skotským Celticem.

Luis Suárez Miramontes ukončil hráčskou kariéru po tříletém angažmá ve Sampdorii Janov v roce 1973, kde za tým Blucerchiati nastřílel 13 branek v 73 zápasech. Poté se vrhnul na trénování, kdy vyslyšel nabídku městského rivala FC Janov.

Nejprve koučoval janovské mladíky do 19 let, později však vedl také Inter, La Coruňu, Cagliari, SPAL či dokonce španělskou jednadvacítku i dospělou reprezentaci. V posledních letech pracoval jako skaut, kde jinde než v Interu Milán. Zbytek i poslední chvilky života strávil právě ve městě módy, ve kterém se dožil uctyhodného věku 88 let.

Příčina úmrtí legendy Interu a Barcelony však není známá. Na internetu kolují neověřené informace, že za náhlým odchodem bývalého hráče stojí srdeční zástava. Jisté ale je, že Luis Suárez odešel do fotbalového nebe, kde se potká s dalšími legendami světové kopané!