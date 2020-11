Jak zemřel Maradona (†60). Probudil se bledý, pak řekl poslední slova

I v Neapoli probíhá loučení s legendárním Diegem Maradonou, který ve středu ve věku 60 let zemřel • Twitter

I v Neapoli probíhá loučení s legendárním Diegem Maradonou, který ve středu ve věku 60 let zemřel • Twitter

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Natacha Pisarenko

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Salvatore Laporta

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Salvatore Laporta

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Victor Caivano

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Salvatore Laporta

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Alessandra Tarantino

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Alessandra Tarantino

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Alessandra Tarantino

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Alessandra Tarantino

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Alessandra Tarantino

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Alessandra Tarantino

Dodávka přiváží tělo Diega Maradony do prezidentského paláce v Buenos Aires • Reuters

Rakev s ostatky Diega Maradony po příjezdu do prezidentského paláce v Buenos Aires • Reuters

Pohled do dodávky, kterou převáželi tělo fotbalové legendy Diega Maradony • Profimedia.cz

Rakev s ostatky Diega Maradony po příjezdu do prezidentského paláce v Buenos Aires • Reuters

Don’t Cry For Me Argentina, neboli Neplač pro mne, Argentino. To jsou slova písně ze slavného muzikálu Evita. Od středy však v jihoamerické zemi neplatí. Nejen tamní obyvatelé smutní nad odchodem fenomenálního fotbalisty Diega Maradony, který v 60 letech podlehl infarktu. Španělský deník Marca nastínil, jak vypadaly poslední chvíle života velikána nejpopulárnější hry planety.