Rebelka Vondroušová na Wimbledonu: Odmítla šaty od slavné stylistky

Na prestižní závěrečný ples oblékla už 34 wimbledonských šampionů, Markéta Vondroušová mezi ně ale nepatří. Výběr slavné garderobiérky Elisabeth Pinerové, českou tenistku a její kamarádky nenadchl, a tak se rozhodla vybrat si šaty sama. Maky má prostě svůj styl!

Je to tradice a ty Angličané milují. V neděli v osm hodin ráno projede branami All England Clubu obří dodávka, ze které vyskáče tým pěti žen. Ty začnou okamžitě vykládat luxusní šaty a doplňky, se kterými zamíří do dámské šatny.

Ta je sice posvátným místem po celý rok, v poslední den nejstaršího turnaje světa se ale, jak pronesla dvojnásobná vítězka Petra Kvitová, promění v »nebe« . Podle deníku Daily Telegraph ho Elisabeth Pinerová se svými dcerami zaplní až 150 róbami od předních světových návrhářů, jako jsou Jenny Packhamová nebo Vivienne Westwoodová. Na místě pochopitelně nechybí armáda stylistek a kadeřníků.

První, kdo smí vstoupit a začít vybírat, je wimbledonská šampionka, která o den dříve ohromila svět. Přesně tohoto privilegia se tak dostalo i Markétě Vondroušové. Když pak nakráčela na prestižní ples šampionů, nikdo netušil, že její nádherná černá róba z nebeské šatny nepochází. Markéta to prozradila až na tiskovce v Česku.

„Byly jsme je s holkama vybírat ve městě. Nelíbily se nám ty, co nabídli pořadatelé," prozradila o svém outfitu. Svět ale zaujala také tím, že si pod róbu obula bílé tenisky. „Měla jsem šaty dlouhé až na zem, takže jsem věděla, že to normálně nebude vidět," vysvětlila. Kecky tak ukázala jen pro fotku, protože ji o to požádali. Sportovní obuv zvolila kvůli pochroumanému kotníku, ale taky proto, že podpatky nemá ráda obecně. „Bolí mě z toho nohy, tak jsem se tomu ráda vyhnula," svěřila se.

