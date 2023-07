Triumf nenasazené Vondroušové zvedl centrkurt: Odpočinek? Dám si pivo

Dokázala to! Ve druhém grandslamovém finále v kariéře už česká tenistka Markéta Vondroušová v All England Clubu vystoupala na vrchol. Okamžitě po výhře 6:4, 6:4 nad Uns Džábirovou štěstím padla na trávník centrálního kurtu ve Wimbledonu. Pak už si za slz její soupeřky z rukou princezny Kate převzala slavnou trofej.

V obou setech prohrávala s brejkem, ale oba nakonec zvládla výsledkem 6:4. Markéta Vondroušová ve finále Roland Garros v roce 2019 neuspěla, na letošním Wimbledonu už si grandslamovou trofej utéct nenechala. Na centrálním kurtu byla v sobotu pod dohledem Martiny Navrátilové, Heleny Sukové či Jana Kodeše. A také princezny Kate, která nejprve ocenila poraženou finalistku Džábirovou a pak předala Češce mísu Venus Rosewaterové.

„Vůbec nevím, co se teď vlastně děje. Je to neuvěřitelné. Musím pogratulovat Uns, hrála si tu skvěle a věřím, že jednou Wimbledon vyhraješ, jsi neuvěřitelná osobnost,“ vrátila předchozí gratulaci soupeřce.

Ta se během ceremoniálu rozplakala. Ve finále grandslamu totiž neuspěla už potřetí. „Je to nebolestivější porážka v kariéře,“ smutnila Džábirová. „Za prvé chci pogratulovat Markétě a celému jejímu týmu. Seš neuvěřitelná hráčka a mám radost za to, co si tady dokázala,“ přála české tenistce triumf sympaticky i přes velký smutek Tunisanka.

Vondroušová ovládla Wimbledon coby nenasazená hráčka. Zaznělo to i během rozhovoru na kurtu po utkání, na což publikum reagovalo bouřlivým potleskem. All England Club zkrátka podobné příběhy miluje.

„Je neuvěřitelné, co jsem dokázala, prošla jsem si hodně zraněními. Tenis je někdy bláznivý,“ přiznala Vondroušová. „Ani nevím, jak se mi povedlo se takhle vrátit. Chci poděkovat svému boxu, všichni jste úžasní. Moje sestra plakala ještě před koncem zápasu,“ pobavila přítomné fanoušky i hvězdy v publiku, které nemohly na finále chybět.

Když se dívala směrem do boxu viděla i manžela Štěpána Šimka, který prakticky celý turnaj hlídal doma v Česku kočky a přiletěl fandit až na finále. „Zítra budeme ve velkém stylu slavit první výročí naší svatby,“ pobavila opět centrkurt.

A pokračovala i v souvislosti s tetováním kouče Jana Hernycha, o němž se psalo již dříve. „Budu mít další tetování a také můj trenér, který to slíbil, pokud vyhraju grandslam.“

A reakce na to, jak velké vítězství oslaví a po dlouhém turnaji zregeneruje? „Myslím, že si odpočinu tak, že si dám pivo,“ nezapřela v sobě čerstvá wimbledonská vítězka Češku.