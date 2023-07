Předkolo Konferenční ligy: Impotentní Plzeň selhala v koncovce. Aplaus jen pro Maky!

Šancí měla Plzeň tolik, kolik sehrála tenistka Markéta Vondroušová (24) zápasů ve Wimbledonu, než došla až k titulu. Jenže na rozdíl od ní neuspěla a s kosovskou Dritou remizovala v úvodním utkání 2. předkola KL 0:0.

Rodačka ze Sokolova přišla do Štruncových sadů ukázat trofej, kterou v Londýně získala. Vysloužila si také obrovský aplaus od návštěvníků. Něco podobného chtěli zažít i hráči, ale vzhledem ke své impotentnosti v zakončení se dočkali jen pískotu.

A to ještě mohli být rádi, že nebyl po čtvrthodině za nešetrný zákrok mimo vápno vyloučen brankář Staněk. Do odvety tak mají Chorý a spol. na čem pracovat. „Plnili jsme vše, co jsme měli, ale chybí tomu góly,“ shrnul výstižně kapitán Lukáš Hejda.