Problém Plzně za nula. Hosté cítí křivdu: Jasná červená pro Staňka

Plzni to na startu sezony drhne. Drhne tak, že ambice na podzim strávený v Evropě se mohou rozplynout hned ve 2. předkole Konferenční ligy. Favorizovaná Viktoria v úvodním duelu pouze remizovala s Dritou 0:0. Drtivá převaha především z druhé půle byla k ničemu, střelecká nemohoucnost dostává Koubkův soubor do nepříjemného problému. Odveta v Prištině bude příští čtvrtek náročná, byť v kvalitě obou týmů existuje značný rozdíl.

Viktoria místo gólové exhibice před vlastními fanoušky nedokázala přes veškerou snahu dostat balon do sítě. Po slabší první půli stupňovala tempo, gólmana Drity zasypávala střelami zejména v poslední dvacetiminutovce. Jenže výsledkem je nula vstřelených branek, stejně jako v Teplicích (0:1) představení týmu zanechává velké rozpaky.

„Výsledek je mrzutý, z naší strany to bylo na čtyři, možná pět gólů. Soupeři jsme dovolili jít do dvou šancí, i když jsme očekávali, že můžou přijít. Z herního hlediska nemám týmu co vytknout, to byl rozdíl oproti zápasu v Teplicích. Odehráli jsme dva mistrovské zápasy do plné obrany. V Teplicích jsme byli absolutně bezzubí, proti Dritě jsme si vytvářeli možnosti, mělo to úplně jiné parametry a hráči reagovali dobře,“ ocenil mužstvo přes nepříznivý výsledek kouč Miroslav Koubek.

Západočeši odehráli slabší první poločas, většinu nebezpečných akcí zápasu si vytvořili v závěru. Zajímavé pokusy Matěje Vydry a Jhona Mosquery pouze lízaly břevno, Tomáš Chorý pálil vedle, nebo nechal vynikat výborného Smakiqiho v bráně. Velkou šanci Ibrahima Traorého v nastavení první půle zase zblokovala pozorná obrana. Naopak hosté mohli z dvou nadějných brejků dvakrát udeřit, hlavně průnik v samém závěru vyřešili mizerně.

„Jako trenér se v takovém zápase třesete, aby se nepovedl soupeři brejk,“ přiznal Koubek. „Určitě nejásáme. V prvním zápase v Teplicích jsme šance neměli, teď ano. Musíme takhle pokračovat a ono se to protrhne. Ukazuje se, že nám nesedí hra do plné obrany, ta nesedí skoro žádnému mužstvu. Hráli jsme do zaparkovaných autobusů, když to řeknu odborněji, tak do hlubokého bloku,“ pokračoval.

Domácí měli hned na začátku kliku, že po zbytečné ztrátě a špatném Hejdově bránění hosté gólově nešokovali. Rychlý brejk likvidoval před vápnem Staněk. Gólman Viktorie šel proti míči hlavou a srazil unikajícího Baftia, arménský sudí nařídil přímý kop a Staňkovi udělil žlutou. Domácí si mohli vydechnout, rozhodčí klidně mohl poslat jedničku Viktorie ze hřiště. „Za mě to byla jasná červená,“ prohlásil trenér Drity Diamantis Vavalis. „Oddychl jsem si,“ přiznal Koubek.

Viktorii ještě víc nastartovaly změny o poločase. Kvalitnější mezihru znamenal příchod Pavla Buchy místo nevýrazného Adama Vlkanovy, byť v závěru namazal na nebezpečný brejk soupeře. Přes značnou převahu to ale nestačilo. K čemu jsou mraky střel (sedm na bránu, z nich dvě břevna, celkem 16 střeleckých pokusů) i drtivá převaha v držení míče (74:26), když nic z toho neskončilo v síti Drity.

„Šance jsou do odvety otevřené, padesát na padesát. Máme zápasové poznání, že jde o hratelného soupeře, což jsme věděli,“ uzavřel Koubek. „Zdaleka není nic rozhodnuto. Očekávám ještě těžší zápas než tady v Plzni. Viktoria zůstává favoritem, ale my jsme ukázali, že jsme zdatným soupeřem,“ přidal Vavalis.