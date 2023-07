Koubek po trápení Plzně: Výsledek je mrzutý. Nesedí nám hra do plných

Proč se zápas nepodařilo vyhrát?

„Výsledek je mrzutý, z naší strany to bylo to na čtyři, možná pět gólů. Soupeři jsme dovolili jít do dvou šancí, i když jsme očekávali, že můžou přijít. Druhá byla spíš individuální chyba od Pavla Buchy, u té první nám frnkli. Tohle musíte přežít a dát čtyři, pět gólů. Z herního hlediska nemám týmu co vytknout, to byl rozdíl oproti prvnímu zápasu v Teplicích. Odehráli jsme dva mistrovské zápasy do plné obrany. V Teplicích jsme byli absolutně bezzubí, proti Dritě jsme si vytvářeli možnosti, mělo to úplně jiné parametry a hráči reagovali dobře.“

Kde vidíte hlavní chyby?

„Naše realizace v koncovce byl problém. Výsledek nula nula znamená takový klasický zápas, kdy nám to tam nepadá, přitom jsme měli poměrně dost šancí, hodně střel a obrovskou převahu. Pak se jako trenér třesete, aby se v takovém zápase nepovedl soupeři brejk. Mělo to skončit o dva, tři góly pro nás, výsledek nula nula je zklamáním. Chybělo nám štěstí, na druhé straně byl také výborný brankář, co toho hodně pochytal a měl dobrý den. K nám se nic neodrazilo, jejich obránci toho hodně zblokovali a uskákali. Výsledkem je vysoká, obrovská převaha Viktorie, ale ubráněný výsledek soupeře.“

Bál jste se, když šel v prvním poločase při brejku hostí gólman Staněk hlavou proti hráči?

„Samozřejmě jsem nebyl klidný. Když rozhodčí pískl faul, napadlo mě, jestli byl Jindra poslední, jestli ještě mohl někdo hráče křižovat… Rozhodčí to vyhodnotil takhle a oddychl jsem si.“

A při druhém soupeřově brejku v závěru?

„Předcházela mu individuální chyba Pavla Buchy, který soupeři namazal, pak se zbývá jen modlit. Tohle je absolutní základ fotbalu. Bušíte, bušíte, ale každý soupeř si v zápase něco vytvoří. Také ten, co takhle brání, včetně dlouhého polehávání, zápas tím byl hodně zbrzděný. Na to se ale nemůžeme vymlouvat, šance jsme si vytvořili.“

Co chybělo ke gólu?

„Jak už jsem naznačil. V našem zakončení musela chybět kvalita, když nedáme gól a máme hodně šancí.“

Roste v týmu bez vstřelené branky nervozita?

„Určitě nejásáme. V prvním zápase jsme šance neměli, teď ano. Musíme takhle pokračovat a ono se to protrhne. Tak to ve fotbale bývá. Ukazuje se, že nám nesedí hra do plné obrany, to nesedí skoro žádnému mužstvu. Hráli jsme do zaparkovaných autobusů, když to řeknu odborněji, tak do hlubokého bloku. Ale dneska k tomu, jak takovou obranu překonat, hráči přistupovali správně.“

S čím půjdete do odvety?

„Šance jsou otevřené, padesát na padesát. Získali jsme poznání, že jde o hratelného soupeře, což jsme věděli dopředu.“