Předplatné

Návrat Davidové se blíží. Po operaci se představí na exhibici v Drážďanech

Česká biatlonistka Markéta Davidová
Česká biatlonistka Markéta DavidováZdroj: Michal Beránek (Sport)
Markéta Davidová kvůli zranění nebude na mistrovství světa
Markéta Davidová ve sprintu v Kontiolahti zvítězila, pak ale přišlo zranění.
Markéta Davidová na tréninku v Novém Městě na Moravě
Markéta Davidová ve sprintu v Kontiolahti zvítězila, pak ale přišlo zranění.
Markéta Davidová ve sprintu v Kontiolahti zvítězila, pak ale přišlo zranění.
Markéta Davidová
Biatlonistka Markéta Davidová.
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Biatlon
Začít diskusi (0)

Biatlonistka Markéta Davidová by se po březnové operaci vyhřezlé ploténky měla představit v městské exhibici v Drážďanech. Závod se uskuteční v neděli 31. srpna. Ve startovní listině, kterou oznámili pořadatelé na webu, jsou také Francouzky Lou Jeanmonnotová a Océane Michelonová či Němka Vanessa Voigtová.

Davidová startovala v Drážďanech už loni, kdy obsadila šesté místo. Mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021 měla v uplynulé sezoně potíže se zády. Nejprve je léčila konzervativně, ale nakonec se na jaře podrobila operaci. V létě se vrátila do přípravy s národním týmem a chystá se na sezonu s vrcholem v podobě olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2024/25Pravidla biatlonuKde sledovat biatlon v TV?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2024/25

Klasické lyžování
Marcialonga 2024

Krasobruslení
MS v krasobruslení 2023

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů