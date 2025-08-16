Návrat Davidové se blíží. Po operaci se představí na exhibici v Drážďanech
Biatlonistka Markéta Davidová by se po březnové operaci vyhřezlé ploténky měla představit v městské exhibici v Drážďanech. Závod se uskuteční v neděli 31. srpna. Ve startovní listině, kterou oznámili pořadatelé na webu, jsou také Francouzky Lou Jeanmonnotová a Océane Michelonová či Němka Vanessa Voigtová.
Davidová startovala v Drážďanech už loni, kdy obsadila šesté místo. Mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021 měla v uplynulé sezoně potíže se zády. Nejprve je léčila konzervativně, ale nakonec se na jaře podrobila operaci. V létě se vrátila do přípravy s národním týmem a chystá se na sezonu s vrcholem v podobě olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo.