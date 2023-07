Chorý: Vzali jsme to za výborný konec. Věřím, že se pytel s góly roztrhne

Proti Dritě se vrátil do základní sestavy a dostal se do několika šancí. Tomáš Chorý (28) stejně jako jeho kolegové z Plzně ale nevyzrál na hostující obranu. Bezbranková remíza může českému favoritovi způsobit problém, nicméně západočeský hroťák zůstává optimistou. „Zápas jsme měli ve svých rukách,“ hodnotil čtvrteční partii 2. předkola Konferenční ligy.

Jste po remíze 0:0 zklamaní?

„Začal bych tím, že jsme zápas vzali za výborný konec. Věděli jsme, že do toho musíme vstoupit agresivně, být dobří na míči, hrát rychle dopředu. To se nám vyplatilo, dostávali jsme se do šancí, ale bohužel jsme ani jednu neproměnili. Na naší straně je zklamání, ale věříme, že postoupíme a projdeme do další fáze.“

Proč se vám nevedlo v koncovce?

„Soupeřovi obránci padali do střel, dvakrát nám to lízlo břevno, je v tom trošku smůla. Musíme tomu jít naproti, každý trénink makat a pilovat střelbu. Věřím, že nám to tam brzy spadne a pytel se pak roztrhne.“

Jste do odvety v Kosovu optimisté?

„Určitě. Zápas jsme měli ve svých rukách. Z naší strany tam byly náběhy, možná jsme mohli mít lepší centry do vápna, ze kterých bychom si vytvořili víc závarů i šancí. První poločas nám to chodilo do vápna skoro jen zleva, ne z pravé strany, pokud budeme využívat obě, zase budeme silnější. Škoda, že nám to tam nepadalo, ale když touhle cestou půjdeme, tak se k nám štěstí otočí a branky i body začnou přibývat.“

Měl jste strach při dvou nebezpečných brejcích soupeře?

„Při prvním tam Jindra (Staněk) vletěl, pak tam byla ještě druhá situace na konci zápasu, jinak byly naše dveře vzadu zavřené, hráli jsme to výborně. Drita hrála ze zabezpečené obrany, my si mohli pomoct třeba i standardkami, rychlým otáčením hry a centry. Dařilo se nám to, měli jsme šance, ale bohužel je neproměnili.“

Může pro vás být odveta jednodušší?

„Není třeba je podceňovat, určitě tam nejedeme tak, že se to udělá samo. Musíme k tomu přistoupit minimálně tak, jako dneska, ne-li o něco lépe. Musíme být stejně nastavení, hladoví a věřím, že se na naši stranu otočí štěstí a branky dáme.“

Na úvod sezony jste ve dvou zápasech nedali gól. Je důležité nepanikařit?

„Můžeme se bavit o psychice, ale máme tady silné hráče na to, abychom se s tím vypořádali. Kvalifikace s Dritou se hraje na dva zápasy, tenhle zápas skončil bez branek, všechno zůstává otevřené. Teď přepneme na ligu. V neděli přijede Hradec a budeme muset znovu dobývat branku soupeře, bude to podobné jako v Teplicích. Nachystáme se na to a věříme, že získáme body.“