Sluková přišla o ME a obviňuje svaz: Kašlete na mě!

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu si vybojovala, startovat na něm nemůže. Markéta Sluková (35) z toho kromě bývalé parťačky Heleny Havelkové (34) viní i svaz.

»Maki« dostala od Havelkové košem minulý měsíc, ale pořád věřila, že by na ME (začalo včera) mohla hrát s jinou spoluhráčkou. To se nestalo. „Z české federace mi bylo sděleno, že mi Helenu nedovolí nahradit žádnou jinou hráčkou, protože ukončení beachové kariéry není zranění, nemoc nebo vyšší moc. Nebo je? Nevím. Bohužel pochybuju, že by z české strany byla velká snaha o řešení. Teď už je to ale stejně jedno,“ napsala naštvaně.

Na srpnovém mistrovství Evropy ve Vídni tak startují Miroslava Dunárová s Danielou Resovou. "Jsem rád, že se do hlavní soutěže evropského šampionátu dostal i druhý český pár. Na druhou stranu mě mrzí rozpad dvojice Markéty s Helenou. Měly olympijské ambice, ale vzhledem k pravidlům CEV jsme neměli jinou možnost, než je odhlásit," konstatoval na webu předseda svazu Marek Pakosta. Zklamání Slukové je ale pochopitelné, na rozvoji českého beachvolejbalu má zásluhu jako málokdo a není tedy divu, že ona i její fanoušci očekávali zastání.

Náhradnímu páru se ale na ME daří. Stejně jako zkušenější dvojice Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou postoupily ze skupiny do vyřazovacích bojů.