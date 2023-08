Napjatá situace okolo Fedotova: Flyers se právně brání proti jeho podpisu s CSKA

Je to pořádně zamotaná polízanice! Hokejový brankář Ivan Fedotov se již viděl v NHL poté, co před rokem podepsal kontrakt s Philadelphií Flyers. Místo vytouženého ročního angažmá v zámoří ho však režim donutil narukovat k ruskému námořnictvu. Hokejista se už vrátil do civilu! Kam ale zamíří jeho další kroky? A jakou roli má v této kauze IIHF?