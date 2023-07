Náročná noc? Kapitánka ragbistek musela po zisku medaile do práce

Po historického bronzu na Evropských hrách v Krakově propukly bujaré oslavy a v Czech Team Pointu se zpívalo o sto šest! Naše sedmičkové ragbistky jsou v euforii! Jenže kapitánka českého týmu Jana Urbanová se musela mírnit, po nevídaném úspěchu totiž šla na směnu do nemocnice.

Je to takový začarovaný kruh, dalo by se říci paradox! Ačkoliv je o ženské ragby velký zájem, stále se hráčky musejí potýkat s jistou křivdou. Ta spočívá v tom, že jsou pořád vedené jako amatérští či poloprofesionální sportovci a oproti svým mužským kolegům pobírají daleko nižší (spíše symbolickou) gáži.

A tak jim prozatím nezbývá nic jiného, než naleznout efektivní způsob, jak skloubit sportovní život s druhou prací. Nejde o nic jednoduchého, zaměstnavatel musí dámám vyjít vstříc i kvůli nabitému programu, který je plný tréninků, soustředění a ostrých zápasů v různých končinách světa.

Ne jinak to má i Jana Urbanová, kapitánka české ragbyové reprezentace, která v toto úterý se svým mančaftem vybojovala senzační bronz na Evropských hrách 2023 v Polsku i následný postup do kvalifikace na LOH 2024 v Paříži. To je samozřejmě důvod k velkolepým a honosným oslavám, jak by ne, pokud tedy člověk druhý den nemusí do zaměstnání.

Kdo tedy ve středu ráno zavítal na radiologickou kliniku Radiodiagnostica, našel zde jednu z ústředních postav našeho bronzového týmu Janu Urbanovou, jak se usmívá od ucha k uchu, zručně obsluhuje ozařovací přístroje a vstřícně komunikuje s pacienty. Tato radiologická asistentka a stěžejní osobnost našeho výběru v jedné osobě však nebyla sama, do práce totiž mělo namířeno více českých reprezentantek.

​„Můj vlak odjíždí ve 22:15, tak doufám, že stihnu alespoň sprchu. Zítra ráno nastupuju do nemocnice a bude ze mě zase fyzioterapeut. Ale ještě pár hodin teďka budu holka s medailí na krku," prozradila Kristýna Plevová svůj harmonogram, který se tedy obešel bez přílišného zapíjení bronzu.

Ta doufá, že se poměry pro hráčky v budoucnosti zlepší. „Bojujeme o medaile a doufám, že to někdo v Česku uslyší. Snad nás pak přijdou fanoušci podpořit,“ nechala se slyšet dříve po postupu do semifinále.

České sedmičky v semifinále nakonec padly s domácím Polskem 7:29, v boji o třetí místo však nabraly na otáčká a po pětkách Anežky-Marty Sládkové, Julie Doležalové a dvěma pětkám Kristýny Riegertové dokázaly porazit silné Belgičanky poměrem 24:17.

Jako první na Evropských hrách skončily Britky, které se automaticky kvalifikovaly na hry do Paříže. Další dva týmy v pořadí, tedy Polsko a Česko, půjdou do rozstřelu o postup na nadcházející olympijské hry. Původní cíl českého výběru přitom byla účast na LOH v LA v roce 2028, nyní však dostanou šanci dosáhnout tohoto předsevzetí již o čtyři roky dříve.